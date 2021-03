Dosar 10 august, CLASAT. Protestatar rănit în timpul manifestațiilor: "Niciodată nu am fost audiat în acești 3 ani"

Doru Oprea spune că este hotărât să își caute dreptatea la instanțele internaționale împotriva deciziei judecătorilor români care au respins printr-o decizie definitivă cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul “10 august”.

”Tribunalul a respins cererea de redeschidere a anchetei privind represiunea din 10 August 2018, dosarul rămâne clasat. În ciuda celor promise de colonelul magistrat militar Chifan în momentul depunerii plângerilor penale, “lucrurile nu vor rămâne așa, vă promit eu”, niciodată nu am fost audiat în acești 3 ani și niciodată nu am sperat că lucrurile se vor schimba. Acum, principala mea preocupare e cum pot să îmi recuperez cutia de adidași în care am lăsat probele din ziua în care am fost împușcat, nu de alta dar de mâine îmi voi caută dreptatea la instanțele internaționale.” - a scris pe Facebook Doru Oprea.

