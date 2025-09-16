Donald Trump, vizită în Marea Britanie. Subiectele aflate pe masa de discuții

Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au ajuns, marți seară, în Regatul Unit al Marii Britanii.

Președintele SUA, Donald Trump, a sosit, marți seară, în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, în cadrul căreia cele două țări vor semna acorduri de investiții și vor reafirma „relația specială”, scrie Reuters. El este însoțit de soția sa, Melania.

Înainte de sosirea în Marea Britanie, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și ministrul britanic al Finanțelor, Rachel Reeves, au anunțat un „grup de lucru transatlantic” pentru a aprofunda cooperarea financiară.

Obiectivele vizitei

Trump va fi întâmpinat de regele Charles la Castelul Windsor, unde va avea loc un spectacol regal de prestigiu și o ceremonie diplomatică. Vizita vine la scurt timp după moartea activistului conservator Charlie Kirk, apropiat al lui Trump, și după tensiunile politice interne ale premierului britanic Keir Starmer, care a fost nevoit să-și concedieze adjunctul și pe ambasadorul Peter Mandelson din cauza legăturilor acestuia cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Starmer promovează Marea Britanie ca destinație pentru investiții americane, aliniind sectoarele financiare, tehnologice și energetice la nivelul marilor companii americane. La evenimente sunt așteptați directori precum Jensen Huang (Nvidia) și Sam Altman (OpenAI), iar Microsoft și Google vor investi zeci de miliarde de dolari în următorii ani.

Cuplul american, răsfățat de britanici

Miercuri, Trump și soția sa, Melania, vor fi întâmpinați cu fast, inclusiv printr-un tur cu trăsura, un dineu de stat, survoluri ale aeronavelor militare și o salvă de tunuri.

A doua zi, Starmer îl va întâmpina pe Trump la Chequers, o reședință din secolul al XVI-lea situată în sudul Angliei, pentru a discuta despre investiții, tarifele la oțel și aluminiu, războiul Rusiei în Ucraina și situația din Fâșia Gaza.

Ambele țări vor avea delegații importante și vor fi în mare parte protejate de protestele planificate împotriva lui Trump.

