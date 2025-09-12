Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur

Donald Trump a spus, din nou, că își pierde răbdarea cu Vladimir Putin.
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea lui față de președintele rus Vladimir Putin se apropie de sfârșit, dar s-a oprit înainte de a amenința cu noi sancțiuni în legătură cu războiul din Ucraina, scrie Reuters.
Întrebat dacă răbdarea lui cu Putin s-a terminat, Trump a spus: „Da. Parcă se epuizează și se epuizează rapid”.
Într-un interviu pentru Fox News, Trump a spus că a avut mult timp o relație bună cu Putin, dar și-a exprimat frustrarea față de eșecul acestuia de a pune capăt războiului.
„Va trebui să acționăm foarte, foarte dur”, a spus el.
Trump a menționat că sancțiunile asupra băncilor și petrolului erau o opțiune, la fel ca și tarifele, dar că și țările europene trebuiau să participe.
„Dar eu deja am făcut asta. Am făcut multe”, a adăugat Trump, subliniind că India, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, se confruntă cu un tarif de 50% la exporturile sale către SUA.
„Nu e un lucru ușor de făcut. Este o chestiune importantă și provoacă tensiuni cu India”, a declarat el pentru programul „Fox & Friends”.
„Și să nu uitați: aceasta este o problemă a Europei, mult mai mult decât a noastră”, a adăugat președintele american.
de Roxana Neagu