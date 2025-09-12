Data publicării:

Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Donald Trump a spus, din nou, că își pierde răbdarea cu Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că răbdarea lui față de președintele rus Vladimir Putin se apropie de sfârșit, dar s-a oprit înainte de a amenința cu noi sancțiuni în legătură cu războiul din Ucraina, scrie Reuters.

Întrebat dacă răbdarea lui cu Putin s-a terminat, Trump a spus: „Da. Parcă se epuizează și se epuizează rapid”.

Într-un interviu pentru Fox News, Trump a spus că a avut mult timp o relație bună cu Putin, dar și-a exprimat frustrarea față de eșecul acestuia de a pune capăt războiului.

„Va trebui să acționăm foarte, foarte dur”, a spus el.

Trump a menționat că sancțiunile asupra băncilor și petrolului erau o opțiune, la fel ca și tarifele, dar că și țările europene trebuiau să participe.

„Dar eu deja am făcut asta. Am făcut multe”, a adăugat Trump, subliniind că India, unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc, se confruntă cu un tarif de 50% la exporturile sale către SUA.

„Nu e un lucru ușor de făcut. Este o chestiune importantă și provoacă tensiuni cu India”, a declarat el pentru programul „Fox & Friends”.

„Și să nu uitați: aceasta este o problemă a Europei, mult mai mult decât a noastră”, a adăugat președintele american.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
12 sep 2025, 18:32
Dronă militară, descoperită pe o plajă din Bulgaria /foto în articol
12 sep 2025, 17:12
Donald Trump: Răbdarea mea cu Putin se epuizează rapid. Va trebui să acționăm foarte, foarte dur
12 sep 2025, 17:01
SUA cere Europei să taxeze China și India pentru a opri finanțarea războiului lui Putin
12 sep 2025, 17:02
Italia și Turcia au semnat un acord pentru oprirea traficului de migranți dinspre Libia
12 sep 2025, 16:17
Imaginea cu soția lui Charlie Kirk, Erika Frantzve, care a înduioșat Internetul / foto în articol
12 sep 2025, 16:09
ParintiSiPitici.ro
„Politica nu are ce să caute în Educație! Nu mai veniți spre noi! Lăsați-ne în pace!” Prof. Claudia Chiru lansează apel: „Dacă eu nu am timp să dau feedback copilului, învățarea e zero!” / VIDEO
12 sep 2025, 10:40
Tyler Robinson, tânărul care l-ar fi ucis pe Charlie Kirk, a fost prins. Update: Un membru al familiei spune că „era plin de ură și răspândea ură“
12 sep 2025, 15:47
Tusk, replică acidă către Trump în cazul dronelor ruse care au intrat în spațiul aerian al Poloniei
12 sep 2025, 14:19
Reacția grăitoare a Prințului Harry, atunci când a fost întrebat despre Regele Charles
12 sep 2025, 14:23
Trump vrea, în sfârșit, să pună presiune pe Rusia. Acum urmează partea grea (Politico)
12 sep 2025, 13:49
Moartea lui Charlie Kirk a declanșat un val de amenințări teroriste. Mai multe universități și-au suspendat activitatea
12 sep 2025, 13:03
Primul calculator din lume, scos la licitație pentru 3,3 milioane de dolari
12 sep 2025, 11:26
Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane
12 sep 2025, 11:54
Cele două testamente secrete lăsate de Giorgio Armani au fost deschise
12 sep 2025, 11:54
Ghidul de supraviețuire în caz de război primit de polonezi
12 sep 2025, 10:51
Prinţul Harry face o vizită surpriză în Ucraina. Care este scopul
12 sep 2025, 10:51
Moscova susține că a respins peste 220 de drone lansate de Ucraina spre teritoriul său
12 sep 2025, 10:01
Candidații pot fi respinși la angajare dacă țin cu o echipă de fotbal rivală, decide un judecător
12 sep 2025, 09:44
Ce a scos la iveală, de fapt, incidentul cu dronele rusești. Avertismentul unui general polonez: Este ca și cum ai trage cu tunul în muște
12 sep 2025, 08:52
Fost preşedinte, condamnat la 27 de ani de închisoare
12 sep 2025, 08:23
Asasinarea lui Charlie Kirk inflamează America: Țara ar fi "pe muchia dintre o ruptură politică și un război civil"
12 sep 2025, 09:14
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE
11 sep 2025, 23:24
Moscova cere Poloniei să redeschidă granița cu Belarus, în ajunul unor exerciții militare ruso-belaruse
11 sep 2025, 23:04
Prima țară cu un ministru creat de inteligența artificială
11 sep 2025, 21:02
Străinii care laudă uciderea lui Charlie Kirk riscă să nu mai calce în SUA. Adjunctul lui Rubio, anunțul zilei
11 sep 2025, 20:12
FBI publică primele imagini cu o „persoană de interes“ în asasinarea lui Charlie Kirk / foto în articol
11 sep 2025, 19:26
India cere Rusiei să înceteze recrutarea cetățenilor indieni pentru armata sa
11 sep 2025, 18:44
A fost găsită arma care ar fi fost folosită la uciderea lui Charlie Kirk. Ce scria pe muniție
11 sep 2025, 17:58
Rusia va organiza alegeri locale și regionale, în ciuda războiului din Ucraina și a negocierilor de pace pe care Putin le amână
11 sep 2025, 17:29
Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri
11 sep 2025, 16:51
UE a virat un nou miliard de euro către Ucraina. Cu cât a fost sprijinită țara de la începutul invaziei ruse
11 sep 2025, 16:44
Ambasador european, demis după legătura sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein
11 sep 2025, 15:55
O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online
11 sep 2025, 15:45
Secretele din familia lui Kim Jong Un: Ar avea un fiu mai mare, necunoscut lumii, în timp ce fiica adolescentă este desemnată succesoare
11 sep 2025, 16:00
Nouă moarte suspectă în Rusia. Directorul general al unei firme, găsit decapitat lângă Kaliningrad
11 sep 2025, 15:01
Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro
11 sep 2025, 15:06
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
11 sep 2025, 13:43
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
11 sep 2025, 13:11
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
11 sep 2025, 13:33
Cum ascunde Moscova mereu locația exactă a lui Putin. Marele secret al birourilor identice, dezvăluit de CIA: Securitate la limita paranoiei
11 sep 2025, 12:10
Protestatarii din Nepal și armata discută desemnarea liderului interimar al țării după protestele violente
11 sep 2025, 10:08
11 septembrie, ziua care a schimbat lumea: 24 de ani de la atacurile teroriste din SUA
11 sep 2025, 09:45
Kamala Harris, atac la Biden: Nechibzuit! Eram în cea mai proastă poziție!
11 sep 2025, 09:19
America în alertă: Experții se așteaptă la o „spirală vicioasă” a violenței politice după uciderea lui Charlie Kirk
11 sep 2025, 09:15
Despre ce vorbea Charlie Kirk în momentul în care a fost împușcat / video
Suspectul atacului asupra lui Charlie Kirk a fost eliberat. Atacatorul ar fi încă liber
10 sep 2025, 22:54
Cine era Charlie Kirk, activistul apropiat de Trump care a fost împușcat
10 sep 2025, 22:34
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
10 sep 2025, 22:05
Elon Musk, detronat din poziţia de cel mai bogat om de pe Planetă. Cine este noul lider al miliardarilor
10 sep 2025, 20:19
Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 19:00
Viktor Orbán, admonestat de ministrul Afacerilor Externe de la Varșovia, după incursiunea dronelor ruse în Polonia
10 sep 2025, 18:50
Cele mai noi știri
acum 10 minute
Reformă în adevăratul sens al cuvântului în Sănătate. Rogobete arată cum vor fi evaluați medicii în funcție de criteriile de performanță
acum 19 minute
Ce se întâmplă cu creierul tău dacă nu consumi grăsimi. Explicația Mihaelei Bilic
acum 28 de minute
Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală
acum 40 de minute
Polonia îl contrazice pe Trump și susține că incursiunile dronelor rusești nu pot fi considerate o greșeală
acum 43 de minute
Cum să scapi de urechile înfundate folosind metode naturale
acum 53 de minute
Fenomen spectaculos pe cer, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Ce se întâmplă cu Luna
acum 1 ora 21 minute
Victor Negrescu, despre proiectele pentru copiii din diaspora: "Dacă e să vorbim de tăieri, cu siguranță nu aș tăia de aici" - VIDEO
acum 1 ora 21 minute
Ce genuri și ce idei aduce Bucharest Fringe 2025. Surprizele pregătite publicului
Cele mai citite știri
pe 11 Septembrie 2025
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 11 Septembrie 2025
Andrei Caramitru, prima reacție după ce s-ar fi deschis dosar penal pe numele său
pe 11 Septembrie 2025
Un ciclon traversează România. Alerte de vânt puternic și ploi. Vor și chiar și 60 l/mp, iar viteza vântului va atinge și 80 km/h
pe 11 Septembrie 2025
Ingredientul din pâine care găurește betonul. Chef Florin Dumitrescu: Fii atent la asta dacă vrei să nu mai mănânci pâine niciodată!
pe 11 Septembrie 2025
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel