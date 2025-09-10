Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  Donald Trump, prima reacție după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Donald Trump a reacționat, după ce dronele ruse au intrat în spațiul aerian al Poloniei.

Într-o postare publicată pe rețeaua sa de socializare, Truth Social, președintele american Donald Trump a oferit o primă reacție după incursiunea dronelor ruse în spațiul aerian al Poloniei.

„Ce e cu Rusia care încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? Iar începem!“, a scris, pe Truth Social, Donald Trump.

De cealaltă parte, armata rusă a declarat miercuri că nu a vizat Polonia după ce drone au pătruns în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, Varşovia acuzând Moscova că a lansat aceste vehicule fără pilot ca parte a unei "provocări", relatează AFP, dpa și Agerpres.

"Nu a existat nicio intenţie de a ataca ţinte pe teritoriul polonez", a declarat Ministerul rus al Apărării într-un mesaj referitor la noile sale atacuri nocturne împotriva Ucrainei, fără a confirma dacă dronele au pătruns într-adevăr în spaţiul aerian polonez.

"Suntem pregătiţi să avem consultări pe această temă cu Ministerul polonez al Apărării", a adăugat acesta.

"Raza maximă de acţiune a dronelor ruseşti, care se presupune că au pătruns în spaţiul aerian polonez şi au fost folosite în atac, nu depăşeşte 700 de kilometri", a mai spus ministerul rus.

Cu toate acestea, Rusia a folosit în trecut drone pentru a ataca ţinte din vestul Ucrainei aflate la mai mult de 700 de kilometri de graniţă.

În plus, publicaţii apropiate Kremlinului au sugerat că raza de acţiune a dronelor ruseşti este semnificativ mai mare decât cea prezentată de Ministerul rus al Apărării.

Polonia, ţară membră a Uniunii Europene şi a NATO, a anunţat că a doborât în cursul nopţii drone ruseşti după ce a înregistrat 19 încălcări ale spaţiului aerian al NATO.

Şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că există indicii că Moscova a acţionat deliberat.

Obiectele care au intrat în spaţiul aerian polonez au fost identificate de UE ca fiind drone Shahed de fabricaţie iraniană.

