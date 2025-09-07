Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg

Ultimul atac al Rusiei în Ucraina l-a determinat pe președintele Donald Trump să ia în calcul noi sancțiuni împotriva regimului condus de Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, duminică, 7 septembrie, că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Trump, pregătit să-i impună noi sancțiuni lui Putin

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns: „Da, sunt!”.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Moscova cu noi sancțiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

Cel mai mare atac de la începutul războiului

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forțelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puțin cinci morți și lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Duminică dimineață, ministrul american al finanțelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt „pregătite să sporească presiunea” asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel.

„Nu a fost un semnal că Rusia vrea să încheie acest război prin diplomație”

Și trimisul SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a reacționat în urma ultimei lovituri date de ruși. El a declarat că atacul nu indică faptul că Moscova dorește să pună capăt războiului din Ucraina prin mijloace diplomatice.

„Se pare că Rusia escaladează prin cea mai mare atacare a birourilor Cabinetului ucrainean din Kiev de la începutul războiului”, a scris Kellogg pe X, adăugând că „atacul nu a fost un semnal că Rusia vrea să încheie acest război prin diplomație”.

Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanțarea efortului de război al acesteia și a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este „foarte nemulțumit” că multe țări din UE achiziționează petrol rusesc, afirmase de altfel președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi.

„Dacă SUA și UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancțiuni, asupra taxelor vamale împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și aceasta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a insistat Scott Bessent duminică.

