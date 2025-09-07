Data publicării:

Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg

Autor: Iulia Horovei | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Ultimul atac al Rusiei în Ucraina l-a determinat pe președintele Donald Trump să ia în calcul noi sancțiuni împotriva regimului condus de Vladimir Putin.

Președintele american Donald Trump a lăsat să se înțeleagă, duminică, 7 septembrie, că ar avea în vedere noi sancțiuni împotriva Rusiei, după atacul aerian fără precedent al Moscovei asupra Ucrainei din noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit AFP, preluat de Agerpres.

Trump, pregătit să-i impună noi sancțiuni lui Putin

Întrebat la Casa Albă de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns: „Da, sunt!”.

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri Moscova cu noi sancțiuni, dar le-a suspendat pe durata negocierilor. Ultimele comentarii sugerează o atitudine din ce în ce mai agresivă, dar Trump nu a ajuns să spună dacă s-a angajat să ia o astfel de decizie sau ce ar putea implica o a doua fază.

Cel mai mare atac de la începutul războiului

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a lansat 810 drone și 13 rachete asupra Ucrainei, dintre care 747, respectiv patru au fost interceptate, potrivit Forțelor aeriene ucrainene. Acesta a fost cel mai mare atac aerian de la începutul războiului, făcând cel puțin cinci morți și lovind pentru prima oară clădirea guvernului ucrainean din centrul Kievului.

Duminică dimineață, ministrul american al finanțelor Scott Bessent a asigurat că SUA sunt „pregătite să sporească presiunea” asupra Rusiei, cerând europenilor să facă la fel.

„Nu a fost un semnal că Rusia vrea să încheie acest război prin diplomație”

Și trimisul SUA în Ucraina, Keith Kellogg, a reacționat în urma ultimei lovituri date de ruși. El a declarat că atacul nu indică faptul că Moscova dorește să pună capăt războiului din Ucraina prin mijloace diplomatice.

„Se pare că Rusia escaladează prin cea mai mare atacare a birourilor Cabinetului ucrainean din Kiev de la începutul războiului”, a scris Kellogg pe X, adăugând că „atacul nu a fost un semnal că Rusia vrea să încheie acest război prin diplomație”.

Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanțarea efortului de război al acesteia și a lovit deja India cu suprataxe vamale importante din acest motiv.

Donald Trump este „foarte nemulțumit” că multe țări din UE achiziționează petrol rusesc, afirmase de altfel președintele ucrainean Volodimir Zelenski, joi.

„Dacă SUA și UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancțiuni, asupra taxelor vamale împotriva țărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuși. Și aceasta îl va aduce pe președintele Putin la masa negocierilor”, a insistat Scott Bessent duminică.

Citește și: Planul lui Trump de a reduce masiv asistența militară pentru țările din Europa de Est

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
NYPD, criticat după ce a arestat un bărbat nevinovat identificat de AI. Nici măcar nu semăna cu suspectul
06 sep 2025, 20:53
Adolescent jihadist arestat: Plănuia să atace Parlamentul European, Palatul Elysee și ambasadele mai multor state
06 sep 2025, 20:54
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
06 sep 2025, 19:47
Data la care vor avea loc funeraliile Ducesei de Kent a Marii Britanii
06 sep 2025, 18:30
Italia merge împotriva curentului european al taxării. Cum a devenit Milano adăpostul miliardarilor planetei
06 sep 2025, 18:16
Trump îl sprijină pe Kennedy Jr. în acțiunile sale legate de vaccinuri, în pofida scandalului din Congres: Are intenții foarte bune și idei puțin diferite
06 sep 2025, 17:12
O fetiță de 9 ani a absolvit examenul de Bacalaureat
06 sep 2025, 15:45
Guvernul sârb vrea să oprească protestele: 42 de manifestanți arestați la Novi Sad 
06 sep 2025, 15:15
De ce salvatorii din Afganistan nu au ajutat femeile după cutremur. „Bărbații și copiii au fost tratați primii”
06 sep 2025, 13:55
Putin și Zelenski, propuneri reciproce în privința unei întrevederi: "Știe că nu pot să merg acolo" 
06 sep 2025, 13:19
Tensiuni între SUA şi Venezuela. Trump a mutat avioane de luptă în Caraibe. Linia roşie care nu trebuie trecută
06 sep 2025, 11:41
Funeraliile Prințesei Diana, momentul în care întreaga lume a stat în loc. 28 de ani de la ceremonia de înmormântare
06 sep 2025, 11:35
Agenția Fitch modifică perspectiva economică a Poloniei la "negativă"
06 sep 2025, 09:38
Vladimir Putin își pune cele mai mari speranțe în "Puterea Siberiei 2": "Va fi benefică pentru ambele părți" 
06 sep 2025, 08:39
Protestele violente din Serbia continuă. Polițiștii au folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii - VIDEO
06 sep 2025, 08:39
Donald Trump a repetat greșeala făcută cu ISIS și în cazul războiului din Ucraina. "S-a dovedit mult mai dificil decât crezusem inițial"
05 sep 2025, 23:58
Budapesta blochează din nou integrarea Ucrainei în Uniunea Europeană: Ne distrug securitatea și agricultura
05 sep 2025, 23:57
Prințul Harry „are nevoie disperată” de o întâlnire cu Regele Charles
05 sep 2025, 23:23
Forțele speciale americane, misiune secretă în Coreea de Nord. Este echipa care l-a lichidat pe Bin Laden
05 sep 2025, 23:06
Moartea lui Giorgio Armani declanșează goana după hainele vintage ale designerului italian
05 sep 2025, 20:55
Probleme la Google. Comisia Europeană, amendă de aproape 3 miliarde de euro
05 sep 2025, 19:57
Câte trupe occidentale ar urma să fie trimise în Ucraina după război
05 sep 2025, 19:17
Germania are cel mai rapid supercomputer AI din UE. Merz vrea să ajungă din urmă SUA și China: Ne dorim să devenim o naţiune AI
05 sep 2025, 19:33
Prințul William și Kate Middleton, declarație emoționantă după tristul deces din familie
05 sep 2025, 17:04
Medic condamnat la închisoare după ce și-a amputat propriile picioare
05 sep 2025, 16:44
Scandal uriaș în guvernul Marii Britanii: Dublă demisie din administraţia Starmer
05 sep 2025, 16:49
Cele mai noi știri
acum 22 de minute
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
acum 25 de minute
Cele mai tari imagini cu luna roşie. Cum s-a văzut eclipsa în Europa şi Asia
acum 55 de minute
Un poliţist în timpul liber a intervenit când a văzut o femeie ameninţată cu moartea într-un parc din Capitală
acum 1 ora 4 minute
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
acum 1 ora 31 minute
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
acum 1 ora 42 minute
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
acum 1 ora 53 minute
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
acum 2 ore 2 minute
A murit Sorin Stanciu, preşedintele Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România
Cele mai citite știri
pe 6 Septembrie 2025
A fost găsită moartă turista dispărută din Kavala. Soțul ei dă vina pe nepăsarea Poliției. I s-a spus că sunt frecvente astfel de cazuri
pe 6 Septembrie 2025
Și-a dat demisia ”cel mai rău șef din lume”. Cum și-a câștigat renumele
pe 6 Septembrie 2025
Deochiul, o afecţiune reală sau una închipuită? Dr. Vasile Astărăstoae: Paradoxal, descântecul funcţionează
pe 6 Septembrie 2025
Lupul, mai util decât omul în pădure. Rol esenţial în limitarea pestei porcine
pe 6 Septembrie 2025
Povestea româncei care s-a întors împreună cu familia, după 23 de ani în Italia și Anglia. De ce a rezistat doar 10 luni în București/ VIDEO
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel