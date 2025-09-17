Donald Trump, plimbat cu caleașca regală la Windsor. Cum l-a întâmpinat Regele Charles /video

Castelul Windsor este miercuri scena unei zile istorice pentru relațiile transatlantice, odată cu sosirea președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania. Cuplul prezidențial a aterizat la ora locală 12:15 cu celebrul Marine One, elicopterul prezidențial echipat cu sisteme de apărare de ultimă generație și proiectat să reziste chiar și la pulsul electromagnetic al unei explozii nucleare. Aparatul a fost escortat de mai multe elicoptere identice, folosite ca „momeli” pentru eventuale atacuri, un dispozitiv de securitate care vorbește de la sine despre amploarea măsurilor luate pentru această vizită.

La coborârea din elicopter, Donald și Melania Trump au fost întâmpinați de prințul William și de soția sa, Catherine. Împreună, au parcurs câțiva pași către Victoria House, unde îi așteptau regele Charles al III-lea și regina Camilla. Ceremonia a început cu salve de tun trase în onoarea președintelui american, un gest solemn ce a deschis oficial vizita de stat.

Soții Trump au fost apoi invitați la o plimbare tradițională cu caleașca, în timp ce pe domeniul regal se pregătea o procesiune militară de proporții, cu participarea unor avioane britanice și americane. Vizita va continua cu un banchet de stat la Castelul Windsor, unde atât Donald Trump, cât și regele Charles vor rosti discursuri în fața invitaților.

Atmosfera a fost marcată și de eleganța ținutelor regale. Regina Camilla a apărut într-o rochie safir, completată de un palton Fiona Clare, o pălărie Philip Treacy și o broșă cu safir și diamante. Prințesa de Wales, Kate, a optat pentru o creație Emilia Wickstead, accesorizată cu o pălărie Jane Taylor și o broșă discretă în formă de pene. Potrivit presei britanice, Camilla și-a revenit rapid după un episod de sinuzită acută care a împiedicat-o să participe la înmormântarea ducesei de Kent cu o zi înainte.

Vizita lui Trump are loc în condiții de securitate fără precedent. Poliția britanică a mobilizat 55 de drone și 74 de piloți, pregătiți să supravegheze fiecare mișcare în jurul Castelului Windsor. În jurul domeniului a fost instituită o zonă de excludere de 1,5 mile pentru aparatele de zbor civile. „Ochiul din cer”, cum este numită această operațiune, este cea mai mare desfășurare de acest tip de la încoronarea regelui în 2023 și reprezintă un semnal clar al atenției acordate siguranței vizitei.

În timp ce fastul regal se desfășoară între zidurile castelului, străzile din Windsor au fost animate de proteste. Membrii coaliției Stop Trump s-au adunat pentru a-și exprima opoziția față de vizita președintelui american. „Este naiv să credem că Trump va ajuta Marea Britanie în urma vizitei de astăzi”, au transmis organizatorii manifestațiilor, citați de The Guardian. Protestatarii au declarat că prezența liderului de la Casa Albă le provoacă „dezgust absolut”.

