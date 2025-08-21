Donald Trump face un pas în spate. Retragere din negocierile Volodimir Zelenski - Vladimir Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că întâlnirea trilaterală cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin va avea loc după ce liderii celor două țări se vor întâlni mai întâi.

The Guardian notează că președintele SUA, Donald Trump, intenționează să lase Rusia și Ucraina să organizeze singuri o întâlnire între liderii lor, fără a juca un rol direct deocamdată. Declarațiile au fost făcute de oficiali ai administrației familiarizați cu situația, făcând un pas înapoi față de negocierile pentru a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina.

Următoarea etapă, în ochii lui Donald Trump, pentru a pune capăt războiului din Ucraina rămâne o întâlnire bilaterală între Vladimir Putin, președintele rus, și Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, au declarat oficialii.

Trump le-a spus consilierilor în ultimele zile că intenționează să găzduiască o întâlnire trilaterală cu cei doi lideri numai după ce se vor întâlni mai întâi, deși rămâne neclar dacă această conferință inițială va avea loc și dacă Trump nu intenționează să se implice în acest efort.

Într-un interviu telefonic cu gazda emisiunii Mark Levin de la WABC, marți, Donald Trump a mai spus că a crezut că ar fi mai bine ca Putin și Zelenski să se întâlnească fără el în primă instanță. „Vreau doar să văd ce se întâmplă la întâlnire. Așa că sunt în proces de organizare a acesteia și vom vedea ce se întâmplă” a spus el.

