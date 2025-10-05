Donald Trump, discurs la baza navală Norfolk, la aniversarea a 250 de ani de Marină militară în SUA. A menţionat războiul Rusia-Ucraina

Iată câteva dintre declaraţiile făcute de preşedintele american.

"Dumnezeu să binecuvânteze Marina Statelor Unite. Nu-i aşa că ne-am potrivit? A sunat totul foarte bine. Am văzut lucruri pe care cred că nu le-a mai văzut nimeni. Nişte dovezi de tărie şi putere pe care le apreciem foarte mult, din partea celor din Marină. Oamenii o adoră pe Prima Doamnă, îi mulţumesc pentru prezentarea pe care mi-a făcut. Ne bucurăm să fim alături de flotă. Să mulţumim în mod special tuturor colegilor care au organizat această dovadă de dominanţă navală. Este o adevărată onoare să fiu aici alături de mii dintre cei mai buni marinari la cea mai mare bază navală din lume, şi mai important, cea mai bună bază navală.

Suntem aici pentru a sărbători 250 de ani de curaj, tărie, tenacitate. Nu poţi întâlni o forţă luptătoare ca aceasta. Marina Statelor Unite nu are egal în întreaga lume. Niciun popor nu are o asemenea marină. Ştim, pentru că am verificat îndeaproape. 150.000 de tone, aceasta este supremaţia navală americană. E şi motivul pentru care nimeni nu vrea să lupte cu SUA. Nu vrem să vă trimitem în luptă decât dacă e necesar. Stingem incendii, oprim multe războaie. Asta poate îi nemulţumeşte pe unii. Am pus capăt la 7 războaie, acum lucrăm la al 8lea. Dar să nu vorbim acum despre asta.

Marina Militară a înfruntat vase puternice, a străbătut mări şi oceane şi a făcut imperii măreţe şi mândre să cadă în uitare. În ciuda sângelui vărsat v-aţi păstrat stelele şi decoraţiile şi aţi făcut ca drapelul american să fie cât mai sus deasupra valurilor furioase. Marinarii americani nu cedează niciodată şi nu ne dezamăgesc niciodată.

Sunt alături de noi cei care luptă, cei care îi fac pe inamici să tremure, cei de pe navele noastre, de pe portavioane, care ajung la orizont. Toţi tiranii şi adversarii ştiu că nu au de făcut altceva decât să lase America în pace sau să se confrunte cu foc şi furie cum nu au văzut niciodată.

Cei din Navy Seals sunt o forţă de temut a armatei noastre. Duşmanii noştri se tem de aceşti războinici neînfricaţi. Se numesc "câinii diavolului", aşa îşi spun ei, dar noi le spunem puşcaşi marini. Sunt oameni incredibili. Şi alături de noi sunt cei care i-au condus pe aceştia. Sunt foarte mândru de cineva care a avut un rol extraordinar şi pe care cei de aici îl iubesc. E vorba de domnul secretar de război Pete Hegseth. Face o treabă minunată.

Am câştigat Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, toate războaiele de dinainte", a spus Trump.

Vom reveni cu discursul complet.