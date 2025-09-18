Donald Trump, "dezamăgit" de Vladimir Putin

Președintele american Donald Trump a mărturisit în cadrul unei conferințe de presă susținute în Marea Britanie că Vladimir Putin, președintele Rusiei, l-a dezamăgit.

Donald Trump a susținut că a reușit să „rezolve” șapte războaie care erau „de nerezolvat” și „nu puteau fi negociate” de când a preluat funcția de președinte.

Referindu-se la angajamentul NATO de a aloca 5% din PIB pentru apărare, stabilit la summitul din iunie, Trump a spus că a crezut că războiul din Ucraina va fi cel mai ușor de încheiat. El a explicat că acest lucru se datora relației sale cu președintele rus Vladimir Putin, dar a admis: „M-a dezamăgit”.

„M-a dezamăgit. Chiar m-a dezamăgit”, a spus Trump într-o conferință de presă alături de prim-ministrul britanic Keir Starmer.

Totodată, președintele SUA a afirmat că se muncește intens pentru a rezolva situația din Gaza, care, spune el, va fi rezolvată „cum trebuie”. Trump a adăugat că speră să realizeze același lucru și în Ucraina.

Keir Starmer, despre Putin: Acestea nu sunt acțiunile unei persoane care își dorește pacea

În cadrul întâlnirii lor, cei doi au discutat despre modalități de a crește sprijinul militar pentru Ucraina, a declarat Starmer.

"Lucrăm împreună pentru a pune capăt crimelor din Ucraina. În ultimele zile Putin a demonstrat adevăratul chip, demarând cele mai puternice atacuri de la debutul invaziei. Multă vărsare de sânge, mulți oameni inocenți uciși, cu încălcarea fără precedent al spațiului NATO. Acestea nu sunt acțiunile unei persoane care își dorește pacea.

Am discutat astăzi despre cum putem să ne consolidăm apărarea, să susținem Ucraina și să sporim în mod decisiv presiunea la adresa lui Putin pentru a-l face să ajungă la un acord de pace care să dureze", a declarat și Keir Starmer, premierul Regatului Unit.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News