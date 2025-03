Donald Trump a discutat cu Volodimir Zelenski la telefon: „Suntem pe drumul cel bun” / Zelenski îi mulțumește lui Trump: „Am avut o conversație pozitivă, foarte consistentă și sinceră”

Actualizare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis, de asemenea, un mesaj după convorbirea cu Donald Trump. Pe platforma X, liderul de la Kiev a descris discuția cu președintele american ca fiind una „pozitivă, consistentă și sinceră”, alături de mesaje de mulțumire pentru Statele Unite ale Americii.



„Am avut o conversație pozitivă, foarte consistentă și sinceră cu Președintele Statelor Unite, Donald Trump. I-am mulțumit pentru un început bun și productiv al colaborării dintre echipele Ucrainei și Statelor Unite la Jeddah, pe 11 martie – această întâlnire a echipelor a contribuit semnificativ la progresul către încheierea războiului.

Am convenit că Ucraina și Statele Unite ar trebui să continue să colaboreze pentru a obține o încheiere reală a războiului și o pace durabilă. Credem că, împreună cu America, cu Președintele Trump și sub conducerea americană, pacea durabilă poate fi atinsă în acest an”, a scris Zelenski, pe contul său de X.

Trump i-a oferit lui Zelenski detalii despre conversația sa cu Putin

„Președintele Trump a oferit detalii despre conversația sa cu Putin și principalele subiecte discutate. Unul dintre primii pași către încheierea completă a războiului ar putea fi oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a altor obiective civile. Am susținut acest pas, iar Ucraina a confirmat că este pregătită să îl implementeze. Echipele noastre au discutat acest aspect la Jeddah.

De asemenea, partea americană a propus un armistițiu necondiționat pe linia frontului, iar Ucraina a acceptat această propunere. Vom continua să lucrăm pentru ca acest lucru să devină realitate. Credem că astfel de măsuri sunt necesare pentru a crea posibilitatea de a pregăti un acord de pace cuprinzător în timpul încetării focului”, a adăugat liderul ucrainean.

Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Donald Trump

Președintele ucrainean a ținut să-i mulțumească lui Donald Trump în mai multe rânduri în ultimul mesaj publicat pe platforma X. Zelenski i-a oferit președintelui american, totodată, detalii despre situația atacurilor rusești din Kursk și cea referitoare la schimbul de prizoneri de război.

Mai mult decât atât, Zelenski a declarat că echipele ucraineană și americană sunt pregătite pentru o nouă întâlnire în Arabia Saudită, unde vor creiona pașii premergători instaurării păcii.

„De asemenea, am oferit o actualizare privind situația de pe câmpul de luptă și consecințele atacurilor rusești. Am discutat despre situația din regiunea Kursk, am abordat problema eliberării prizonierilor de război și a repatrierii copiilor ucraineni care au fost luați de forțele ruse. Am discutat, totodată, despre starea apărării antiaeriene a Ucrainei și despre posibilitatea de a o consolida pentru a proteja vieți omenești.

Am dat instrucțiuni echipelor noastre pentru a rezolva aspectele tehnice legate de implementarea și extinderea armistițiului parțial. Echipele ucraineană și americană sunt pregătite să se întâlnească în Arabia Saudită în zilele următoare pentru a continua coordonarea pașilor către pace.

Am cerut consilierilor și reprezentanților noștri să desfășoare această activitate cât mai repede posibil. Am subliniat munca pozitivă a consilierilor și reprezentanților noștri – Rubio, Waltz, Kellogg, Yermak, Sybiha, Umerov și Palisa. La următoarele întâlniri, echipele pot conveni asupra tuturor aspectelor necesare pentru avansarea către o pace durabilă și garanții de securitate.

I-am mulțumit Președintelui Trump și poporului american pentru sprijinul acordat. Am subliniat că ucrainenii doresc pace, motiv pentru care Ucraina a acceptat propunerea pentru un armistițiu necondiționat. Am evidențiat importanța conceptului Președintelui Trump de pace prin forță. Am convenit să menținem un contact permanent, inclusiv la cel mai înalt nivel și prin echipele noastre”, a conchis Volodimir Zelenski.

Știre inițială

Președintele american Donald Trump a anunțat, miercuri, 19 martie, prin intermediul contului său de Truth Social, că a discutat la telefon cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Trump a catalogat discuția ca fiind „foarte bună”, spunând că, în urma dialogului cu Zelenski, situația privind rezolvarea conflictului dintre cele două state este „pe drumul cel bun”.

„Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu președintele Zelenski al Ucrainei. A durat aproximativ o oră. Mare parte a discuției s-a concentrat asupra apelului desfășurat ieri cu președintele Putin pentru a alinia cerințele și nevoile, atât ale Rusiei, cât și ale Ucrainei.

Suntem pe drumul cel bun și voi cere Secretarului de Stat Marco Rubio și Consilierului Național pentru Securitate Michael Waltz să ofere o descriere exactă a punctelor discutate. Această declarație va fi publicată în scurt timp”, a transmis Donald Trump.

reședintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin au discutat marți circa o oră și jumătate pe tema unui armistițiu în Ucraina, a anunțat Casa Albă, preluată de AFP și Reuters. Potrivit Kremlinului, Rusia va face un schimb de prizonieri de război cu Ucraina și nu va ataca timp de 30 de zile infrastructura energetică a Ucrainei. Casa Albă consideră armistițiul în infrastructura energetică drept un prim pas spre încetarea totală a focului și anunță noi negocieri, inclusiv privind situația din Marea Neagră.

Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la telefon, marți, 18 martie, timp de aproximativ o oră și jumătate despre un posibil armistițiu în Ucraina. Dialogul dintre cei doi s-a finalizat prin acceptul Rusiei de a face un schimb de prizonieri de război cu Ucraina și promisiunea de a nu ataca timp de 30 de zile infrastructura energetică a statului agresat.

Citește și: Rusia atacă Ucraina la scurt timp după ce a promis încetarea focului

Citește și: Au început neînțelegerile la nivel european: Planul pentru reînarmare a Europei, contestat de comisarul pentru transport

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News