Doliu în România. ”O veste cumplită. În drum spre aeroport, aflu despre moartea lui...”

Romancierul şi dramaturgul Virgil Tănase a murit, joi, la vârsta de 79 de ani.



"Uniunea Scriitorilor din România anunţă "cu profundă tristeţe" încetarea din viaţă, la 26 iunie 2025, a scriitorului şi regizorului Virgil Tănase. (...) Prin dispariţia lui Virgil Tănase literatura română şi arta teatrală suferă o ireparabilă pierdere", transmite Uniunea Scriitorilor, într-o postare pe Facebook.



Şi scriitorul şi publicistul Eugen Tudoran deplânge "vestea cumplită" a morţii lui Virgil Tănase.



"O veste cumplită. În drum spre aeroport, aflu despre moartea lui Virgil Tănase. Deşi ştiam că e bolnav de multă vreme, vestea mă pune la zid.

Îmi va lua ceva timp pentru a pune pe hârtie gândurile despre un excelent scriitor şi om de teatru, despre răzvrătitul 'Ţonţu', despre imensa generozitate a lui şi a familiei sale faţă de mine şi familia mea aflată la ananghie, despre un simţ al prieteniei rar întâlnit, despre ce ne-a adus împreună şi despre ce a făcut ca drumurile noastre să se despartă, chiar dacă pentru mine Virgil a rămas un om pe care l-am iubit dincolo de orice neînţelegere. În aceste clipe - Lumină lină, dragă Virgil şi condoleanţe alor tăi!", a scris Eugen Tudoran pe Facebook.



"Dumnezeu să-l odihnească pe scriitorul Virgil Tănase", transmite fostul ministru de externe şi antropologul Teodor Baconschi.



"Într-un exil literar parizian dominat de veleitari frustraţi şi coterii sterile, acest român bonom şi cultivat a reuşit să publice o seamă de cărţi admirabile, la edituri majore, cu un succes de public meritat. Mi-au plăcut sincer minunatele biografii consacrate lui Cehov, Camus sau Dostoievski, pe care a avut gentileţea să mi le ofere, şi regret că nu i-am descoperit până acum romanele, teatrul sau creaţiile regizorale. Scria într-o franceză impecabilă (sindromul 'Joseph Conrad') şi îşi susţinuse doctoratul cu Roland Barthes, cândva bibliotecar al Institutului Francez din Bucureşti. Văd că un istoric literar îl defineşte ca "om de stânga". În convorbirile pe care le-am avut, la Paris, am descoperit pur şi simplu un intelectual fertil interiorizat, care-şi urmează discret vocaţia, dincolo de furia istoriei şi de masochismul memoriei totalitare", a scris pe pagina sa de Facebook Teodor Baconschi.



Directorul general al Muzeului Naţional al Ţăranului Român, Virgil Ştefan Niţulescu, deplânge pe omul afabil pe care l-a cunoscut la Paris, pe vremea când conducea Institutul Cultural Român. "Am avut senzaţia că stăteam faţă în faţă cu istoria. Era un om afabil, rafinat, cultivat. Serile în care am avut ocazia să vorbim mi-au rămas în memorie. Dumnezeu să îl odihnească!", a transmis Niţulescu, conform Agerpres.



Cine a fost Virgil Tănase

Virgil Tănase s-a născut la Galaţi la 16 iulie 1945.



A studiat filologia la Universitatea din Bucureşti (1963-1968) şi regia de teatru la Institutul de Teatru "I.L. Caragiale" (1970-1974).



A făcut parte din mişcarea literară onirică, constituită în anul 1964, ulterior interzisă de autorităţile comuniste.



Virgil Tănase a publicat în Franţa primul său roman, interzis în România, "Portrait d'homme a la faux dans un paysage marin", Flammarion, 1976, apoi "Apocalypse d'un adolescent de bonne famille", Flammarion, 1980; (tradus în română ca Apocalipsa unui adolescent de familie), Bucureşti, 1992.



Potrivit Uniunii Scriitorilor, i s-a impus să plece cu familia sa în străinătate şi, la începutul anului 1978, s-a stabilit în Franţa, unde nu a cerut azil politic, rămânând cetăţean român şi după ce a obţinut naţionalitatea franceză.



La Paris, Virgil Tănase a obţinut un doctorat în sociologia şi semiologia artei (1979) sub conducerea lui Roland Barthes şi a desfăşurat o amplă activitate de scriitor, de jurnalist şi de regizor de teatru. Din 1999 a predat Istoria civilizaţiilor la Institutul Internaţional de Imagine şi Sunet de la Paris.



Între 1993-1997 şi 2001-2005 a fost directorul Centrului Cultural Român de la Paris.



Virgil Tănase a publicat numeroase romane şi piese de teatru, unele dintre acestea reprezentate pe scenă în Franţa şi România.



Romanele sale au apărut la edituri franceze de prestigiu ca Flammarion, Hachette, Non Lieu.



A pus în scenă spectacole de teatru în România şi Franţa.



Pentru activitatea sa literară, a primit Premiul de dramaturgie al Academiei Române (1997), Premiul de literatură al Uniunii Latine (2004), Premiul Şerban Cioculescu al Muzeului literaturii române pentru memorialistică (2012). A fost Doctor honoris causa al Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi. Lui Virgil Tănase i-au fost conferite Ordinul Artelor şi Literelor din Franţa (1987) şi Ordinul Naţional "Serviciu credincios" în grad de cavaler (2002).

