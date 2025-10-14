Doliu în muzică: A murit D'Angelo, la doar 51 de ani. ”Ce pierdere tristă...”

Cântăreţul american D'Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000, a murit la vârsta de 51 de ani, au relatat mai multe publicaţii americane, citează Agerpres.



Artistul a decedat în urma unui cancer pancreatic la New York, a indicat revista People, preluând o informaţie apărută pe site-ul de specialitate TMZ.



Pe numele său real Michael Eugene Archer, D'Angelo, născut la Richmond, în statul american Virginia (estul SUA), a cunoscut succesul în 1995, odată cu lansarea primului său album, ”Brown Sugar”, care a introdus un nou sunet soul, îmbinând fineţea vocală a anilor 1970 cu sonorităţi analogice şi hip-hop.



El a deschis drumul pentru artişti ca Erykah Badu şi Lauryn Hill, iar mai târziu pentru muzicieni precum Bilal sau, în prezent, Frank Ocean.



Albumul ”Voodoo” este însă cel care l-a propulsat în prim-plan, în special piesa ”Untitled”, în al cărei videoclip apare nud.



Ulterior, D'Angelo s-a făcut mult mai rar auzit, cu excepţia unei mari reveniri în 2014, cu albumul ”Black Messiah”, primit cu entuziasm de către critici.



”Ce pierdere tristă este dispariţia lui D'Angelo. Am împărtăşit atât de multe momente bune. O să îmi lipseşti atât de mult. Odihneşte-te în pace, D'. Te iubesc, KING”, a reacţionat pe platforma X celebrul producător de rap DJ Premier.