Doliu în lumea muzicii! Roberta Flack, vocea legendară a hitului „Killing me softly with his song”, a decedat la vârsta de 88 de ani

Cântăreață emblematică a muzicii soul, jazz și folk, Roberta Flack a lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii, iar pierderea sa este resimțită profund de toți cei care au admirat-o și care au fost atingi de magia vocii sale unice.

Vocea „Killing Me Softly” – o capodoperă atemporală

Artista va rămâne întotdeauna cunoscută pentru interpretarea sa magistrală a hitului „Killing Me Softly with His Song”, care a cucerit topurile muzicale ale anilor 1970 și a devenit un simbol al muzicii soul. Lansată în 1973, piesa a ajuns pe locul 1 în topurile americane și a devenit una dintre cele mai iubite balade din toate timpurile. Vocea caldă și plină de emoție a lui Roberta Flack a transformat melodia într-un adevărat imn al iubirii și al vulnerabilității.

De-a lungul decadelor, „Killing Me Softly” a fost acoperită de numeroși artiști, dar niciuna dintre aceste interpretări nu a reușit să o egaleze pe cea a Robertei Flack, ale cărei note senzuale și delicate sunt încă reverberate în inimile ascultătorilor.

Un talent uriaș

Pe lângă succesul uriaș al „Killing Me Softly with His Song”, Roberta Flack a avut o carieră impresionantă, cu o mulțime de piese care au rămas iconice, precum „The First Time Ever I Saw Your Face”, care a câștigat un Grammy în 1973, și „Feel Like Makin’ Love”. Abilitatea ei de a îmbina cu naturalețe soul-ul, jazz-ul și folk-ul a făcut-o una dintre cele mai apreciate voci ale muzicii americane. Acest stil distinctiv a consacrat-o ca o figură legendă în industrie, iar versatilitatea sa artistică a câștigat respectul și admirarea colegilor de breaslă.

Ea a fost recompensată de patru ori cu premiul Grammy, iar lucrările sale au fost recunoscute pe plan internațional, fiind o sursă de inspirație pentru numeroși artiști și tineri muzicieni.

Un drum marcat de greutăți și curaj

În ciuda succesului profesional, viața personală a Robertei Flack nu a fost lipsită de provocări. În 2016, artista a suferit un accident vascular cerebral, care a afectat temporar capacitatea sa de a cânta. Ulterior, în 2022, a fost diagnosticată cu scleroză laterală amiotrofică (ALS), o boală neurodegenerativă rară care i-a afectat vorbirea și mobilitatea. Deși boala i-a limitat activitatea profesională, ea a rămas o luptătoare, iar familia și fanii au continuat să o susțină în această perioadă grea.

