Doinița Oancea, față în față cu cele mai mari frici, la Splash! Vedete la apă: „Eu am în subconștient faptul că nu știu să înot, am învățat acum, dar ca broscuța”

Doinița Oancea este una dintre vedetele care au acceptat provocarea de a-și depăși limitele și de a-și înfrunta orice frică în cadrul emisiunii ”Splash! Vedete la apă”. Actrița nu a fost însă la prima participare, întrucât anul trecut a făcut din nou show la Bazinul Olimpic de înot din Bacău. În exclusivitate pentru Spectacola, vedeta a dezvăluit cu ce temeri s-a confruntat pe tot parcursul evoluției în emisiune și care sunt provocările pe care și le-a asumat anul acesta.

„Eu am mai fost o dată la „Splah! Vedete la apă” anul trecut, când am sărit ok de la trei metri, iar în show am pus presiune pe mine și am vrut să mă autodepășesc, sărind de la cinci metri. Nu a fost ceva foarte asumat, ci a fost ceva mai pe nebunie așa, o chestie de moment pe care am vrut să o fac și am făcut-o doar o dată.”, a declarat Doinița Oancea în exclusivitate pentru Spectacola.

