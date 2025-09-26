Doi rectori din Republica Moldova candidează pe listele PAS, susținuți de lideri ai mediului academic din România

Este vorba despre Emil Ceban, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, și Viorel Bostan, rector al Universității Tehnice a Moldovei.

Potrivit unui mesaj transmis de Sorin Cîmpeanu, rector al USAMV București și președinte al Consiliului Național al Rectorilor (CNR), și de Mihnea Costoiu, rector al Universității Politehnica din București și secretar general al CNR, cei doi academicieni reprezintă exemple de leadership autentic și personalități cu impact major asupra comunităților lor.

„În astfel de momente, este esențial să privim către oamenii care dau valoare comunităților și care, prin munca și exemplul lor, contribuie la binele semenilor.



Dintre candidații valoroși, am avut plăcerea de a colabora îndeaproape cu două personalități ale lumii academice, care au o experiență profesională extraordinară și realizări remarcabile și care acum candidează pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate din Republica Moldova. Oameni care inspiră încredere și au care și-au făcut un obicei din a îmbunătăți viața celor din jur.

EMIL CEBAN, rector al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Președinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, și-a adus contribuția nu doar din poziția de profesor, rector și om de știință, ci și ca medic, ajutând nenumărați oameni. Este o personalitate care nu are nevoie de confirmare, fiind deja recunoscut la nivel internațional prin numeroase distincții, lucrări publicate și calitatea de membru în unele dintre cele mai importante asociații profesionale din domeniul medical.



Domnul VIOREL BOSTAN, rector al Universității Tehnice a Moldovei, continuă să aibă un impact semnificativ asupra pieței muncii din Republica Moldova, conducând unica instituție de învățământ superior ingineresc din țară. Este un profesionist respectat pentru viziunea sa strategică, pentru capacitatea de a conecta mediul academic cu cel economic și pentru modul în care promovează inovația și excelența în educația tehnică.

Amândoi, Emil Ceban și Viorel Bostan, sunt exemple clare de leadership autentic: persoane care construiesc comunități, inspiră și sprijină progresul prin acțiuni concrete. Suntem convinși că implicarea lor în viitorul Republicii Moldova va aduce beneficii importante pentru cetățeni și pentru educație.



Comunitatea academică regională este un grup restrâns de oameni care au oportunitatea de a interacționa în repetate rânduri, de-a lungul mai multor ani. Pentru că avem această imagine foarte clară despre potențialul tuturor membrilor, credem că este responsabilitatea noastră să îi susținem pe cei despre care știm că pot avea un impact pozitiv.



Mult succes domnilor rectori Emil Ceban și Viorel Bostan!



Mult succes cetățenilor Republicii Moldova în parcursul către mai bine, către o Moldovă Europeană!”, au transmis Sorin Cîmpeanu, Rector USAMV București, președinte al CNR și Mihnea Costoiu, rector Politehnica București, secretar General al CNR.