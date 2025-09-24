€ 5.0784
Data publicării: 21:31 24 Sep 2025

Doi ingineri au dezvoltat primul sistem de airbaguri inteligente externe pentru avioane

Autor: Alexandra Curtache
avion_93220600 avion - Foto: Freepik
 

Doi ingineri indieni au dezvoltat un sistem revoluționar de siguranță pentru avioane: airbaguri externe gigantice, controlate de inteligență artificială, menite să salveze vieți.

Tragedia care a inspirat inovația: Un avion Air India a petrecut doar 30 de secunde în aer la începutul acestui an înainte de a se prăbuși, într-un accident care a ucis toate persoanele de la bord, cu excepția uneia. În urma tragediei, o echipă de ingineri de la Birla Institute of Technology and Science a dezvoltat un sistem inovator care ar putea transforma modul în care aeronavele se protejează în caz de accidente: airbaguri masive controlate de inteligență artificială.

Inginerii Eshel Wasim și Dharsan Srinivasan spun că proiectul lor, denumit Project REBIRTH, a fost inspirat direct de tragedia Air India.

„Mama mea nu putea dormi. Se tot gândea la frica pe care trebuie să o fi simțit pasagerii și piloții, știind că nu există nicio cale de scăpare. Ne-a bântuit acea neputință și așa a luat naștere proiectul”, spune Wasim, conform Popular Science. 

Cum funcționează airbagurile uriașe și inteligența artificială

Sistemul urmărește trei obiective principale: încetinirea aeronavei înainte de impact, absorbția energiei accidentului și facilitarea intervenției rapide a salvatorilor. Wasim și Srinivasan afirmă că REBIRTH nu este doar inginerie, ci și „un răspuns la durere”, o promisiune că supraviețuirea poate fi planificată.

REBIRTH folosește senzori distribuiți în întreaga aeronavă pentru a monitoriza altitudinea, viteza, starea motoarelor, direcția și răspunsul piloților. Datele sunt analizate de un sistem AI de bord, care decide dacă un accident este iminent.

Dacă se constată că o prăbușire sub 3.000 de picioare este inevitabilă, airbagurile masive se declanșează în mai puțin de două secunde, acoperind botul, burta și coada avionului. Materialele folosite, Kevlar, TPU, Zylon și fluide newtoniene, absorb energia impactului, iar motoarele pot fi folosite pentru a reduce viteza înainte de aterizare.

Sistemul include și balize cu infraroșu și lumini intermitente, pentru ca salvatorii să localizeze rapid epava.

Teste promițătoare, dar întrebări persistente

Simulările pe calculator indică o reducere a forțelor de impact cu peste 60%. Totuși, experți precum Jeff Edwards, fondator al firmei AVSafe, atrag atenția asupra greutății suplimentare și a compromisurilor pe care le-ar implica un astfel de sistem în aeronavele comerciale.

„Pare o idee interesantă, dar dezastrele aviatice pe care acest sistem este menit să le atenueze sunt rare, iar toate aeronavele viitoare ar trebui să suporte greutatea suplimentară pentru a atenua un accident care poate apărea abia peste 20 de ani”, a explicat Edwards.

Airbagurile inteligente fac parte dintr-o tradiție mai largă de propuneri futuriste pentru siguranța aviației. Unele avioane mai mici folosesc deja parașute pentru întreaga aeronavă, iar cercetătorii NASA au testat „piele magică” autovindecătoare pentru protecție împotriva fulgerelor și temperaturilor extreme. Alte idei, precum trapa de ejectare pentru atacatori propusă de Airbus după 11 septembrie, nu au fost implementate.

Dacă REBIRTH va câștiga Premiul James Dyson 2025, care va fi anunțat pe 5 noiembrie, va primi 40.000 de dolari și se va alătura unei liste de invenții inovatoare, precum remorca off-road pentru transportul răniților sau mănușa biomedicală pentru testarea glaucomului.

Inginerii intenționează să testeze sistemul la scară largă și să colaboreze cu producători de aeronave și agenții guvernamentale. Deși există încă provocări privind greutatea airbagurilor și eficiența AI, REBIRTH reprezintă un pas important spre crearea primului sistem de supraviețuire în caz de accident alimentat de inteligență artificială din lume.

airbag
accident avion
avion
