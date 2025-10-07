€ 5.0916
Doctor Mike, despre viitorul medicinei: „Educația medicală începe acum pe TikTok”
Autor: Alexandra Curtache

Dr Mike Foto: Instagram
 

Medicul și influencerul Doctor Mike a îndemnat liderii din sănătate să folosească rețelele sociale pentru a reconstrui încrederea publicului și a combate dezinformarea medicală la conferința Fierce Pharma Week 2025.

La conferința Fierce Pharma Week 2025, în septembrie, Dr. Mikhail Varshavski, cunoscut publicului drept Doctor Mike, a lansat un apel către industria farmaceutică și instituțiile medicale să adopte comunicarea pe rețele sociale ca instrument principal pentru reconectarea cu publicul și stoparea valului de dezinformare, conform fiercepharma.

Social media: oportunitate pierdută în domeniul sănătății

Dr. Mikhail Varshavski a subliniat că cele mai credibile voci din domeniul medical lipsesc adesea din spațiul online, lăsând teren liber mesajelor nefondate sau influențatorilor nefamiliarizați cu știința.

El a motivat că nu este suficient ca organizațiile oficiale să publice comunicate, trebuie să interacționeze direct cu oamenii, să răspundă întrebărilor și să construiască un dialog.

De ce ar trebui să intre în joc actorii “mari” din sănătate

Doctor Mike a atras atenția că “actorii mari” (agenții de sănătate publică, companii pharma etc.) adesea evită rețelele sociale sau postează timid, cu puțină vizibilitate. 

În contrast, persoanele sau entitățile fără pregătire medicală au învățat să “joace algoritmii”, să genereze conținut viral și să capteze atenția, uneori răspândind informații inexacte.

Dr. Mikhail Varshavski crede că, prin onestitate, transparență și conținut educativ, instituțiile din sănătate pot recâștiga credibilitatea și pot influența pozitiv deciziile de sănătate ale populației.

Provocări și direcții viitoare

Un obstacol major este lipsa de resurse dedicate comunicării digitale în multe organizații de sănătate, care nu au echipe specializate pentru social media.

Altă provocare: teama de greșeli sau de contestare publică, ceea ce face unele instituții să evite implicarea directă.

Doctor Mike propune colaborări între profesioniști medicali și specialiști în comunicare digitală pentru a produce mesaje corecte, accesibile și bine țintite. 

