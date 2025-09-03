Data actualizării: | Data publicării:

BREAKING NEWS  DNA, percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul de peste 90 de milioane de lei. Precizările procurorilor

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează, miercuri, 47 de percheziții într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de leI.

Update 12:29. Comunicatul DNA. 

"Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2021 – ianuarie 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală prevăzute de Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, de către mai multe societăți comerciale și reprezentanți ai acestora, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 90.000.000 de lei", a transmis DNA.

"În cursul zilei de 03 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 47 de locații situate pe raza municipiului București, a județelor Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui, reprezentând sedii ale unor societăți comerciale, domiciliile unor persoane fizice, precum și sediul unei instituții publice.

În cauză procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", adaugă procurorii.

Știrea inițială

Potrivit surselor citate, descinderi au loc în București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Ancheta are ca obiect suspiciuni de evaziune fiscală legată de neplata TVA la comercializarea unor autoturisme de lux.

Audierile urmează să aibă loc la DNA București, începând cu orele după-amiezii.

Potrivit procurorilor, autovehiculele ar fi fost revândute în lanț, evitându-se plata taxei pe valoarea adăugată. Tranzacțiile suspecte erau urmărite de mai mult timp, iar în această dimineață au fost efectuate descinderi atât la locuințele unor persoane implicate, cât și la sediile mai multor societăți comerciale.

