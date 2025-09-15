Data publicării:

DNA: Fost director al Aeroportului Timișoara, trimis în judecată pentru abuz în serviciu

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Stiri

Iulian Daniel Idolu, fostul director general al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia”  şi cinci membri ai Consiliului de Administraţie au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu.

 

- IDOLU IULIAN DANIEL, la data faptei director general al Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- MOCAN MARIAN LIVIU, JICHICI CIPRIAN CORNELIU, VICOL MIRUNA ALEXANDRA, BAR TEODOR și NEGOIȚĂ ADRIAN VALENTIN, la data faptei membri în cadrul Consiliului de Administrație al Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

- AVRAM ALEXANDRA, la data faptei consilier juridic în cadrul Societății Naționale ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și VENTER CIPRIAN SABIN, la data faptei consilier juridic - Șef Oficiu Juridic în cadrul aceleiași societăți, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul procurorilor, se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt: 

În perioada martie – mai 2019, inculpatul Idolu Iulian Daniel, în calitate director general al S.N. ,,Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A. și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație, ar fi întocmit și semnat, împreună cu ceilalți inculpați menționați anterior, documente nelegale prin intermediul cărora acesta și-ar fi reînnoit mandatul de Director General în cadrul aeroportului, pentru o perioadă de 4 ani, respectiv pentru perioada 17.09.2019-18.09.2023, fără a exista, în conformitate cu dispozițiile legale, o procedură de selecție pentru funcția respectivă.

Prin aceste demersuri, inculpații ar fi cauzat o pagubă persoanei juridice S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. în cuantum de 263.717 lei, reprezentând salariul plătit de persoana juridică pentru perioada septembrie 2019 – iulie 2020, perioadă în care inculpatul Idolu Iulian Daniel a deținut calitatea de Director General și membru executiv în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.,

Totodată, folosul necuvenit obținut de inculpatul Idolu Iulian Daniel ar fi fost de 165.399 lei, reprezentând venitul net plătit de Aeroportul Timișoara pentru perioada respectivă.
Societatea Națională Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia - S.A. a comunicat faptul că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 263.717 lei.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de inculpați în vederea recuperării prejudiciului. 

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiș, cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019, se arată în comunicatul DNA.

