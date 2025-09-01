Divorțul nu marchează sfârșitul vieții relaționale, ci poate fi începutul unei noi etape de transformare. Este un moment în care foștii parteneri pot învăța să colaboreze diferit, să stabilească limite sănătoase și să se deschidă către noi relații. Psihoterapeutul Cristina Iordache a explicat că separarea rolurilor și o colaborare bazată pe respect sunt esențiale pentru a menține echilibrul copiilor și pentru a le oferi acestora un model de relaționare sănătos.

Cristina Iordache, psihoterapeut, a vorbit despre faptul că divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții relaționale, ci poate reprezenta o transformare și începutul unei noi etape. Aceasta a subliniat importanța colaborării cu fostul partener, a stabilirii unor limite sănătoase și, în cazul în care există copii, a menținerii unui echilibru printr-o „navigare în paralel”.

„De ce este important să discutăm despre relațiile de după divorț?”, a întrebat Ramona A. Dumitru.



„Divorțul nu înseamnă sfârșitul vieții noastre relaționale, el poate însemna și o transformare. Mulți oameni când trec printr-o despărțire se gândesc că totul se termină, dar de fapt poate fi începutul unei noi etape, o etapă în care putem să învățăm să colaborăm diferit cu fostul partener, în care putem să ne deschidem către noi relații, o etapă în care putem să învățăm să punem limite sănătoase, dacă până atunci nu am fost în stare să punem, pentru a ne proteja echilibrul.



Dacă ar fi să facem o metaforă, putem spune că divorțul seamănă cu momentul în care doi oameni care împingeau aceeași barcă, dar în direcții diferite, decid să se oprească. În momentul acela barca se rupe în două, dar fiecare primește propria luntre. Acum, nu mai e nevoie ca ei să tragă contra celuilalt, ci să-și găsească propriul ritm, iar când mai sunt implicați și copii, aceste două bărci trebuie să navigheze în paralel, să meargă una lângă alta, astfel încât să aibă grijă ca valurile care se creează să nu lovească micuțul pasager”, a spus Cristina Iordache.

Importanța separării rolurilor după divorț

Cristina Iordache a explicat importanța separării rolurilor după divorț. Potrivit acesteia, foștii parteneri nu mai sunt soț și soție, dar rămân părinți, având misiunea comună de a asigura binele copilului. Aceasta a subliniat că cei mici nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți care să colaboreze suficient pentru a le oferi echilibrul necesar.

„Cum putem rămâne părinți buni, chiar dacă nu mai suntem un cuplu?”, a întrebat Ramona A. Dumitru.



„Cheia este separarea rolurilor. Trecem de la rolul de soț, soție, parteneri, în care am funcționat sau nu am funcționat foarte bine, și rămâne rolul de părinte. Ca părinte, avem o misiune comună: binele copilului. Copiii nu au nevoie, de fapt, de părinți perfecți, ei au nevoie de părinți care să colaboreze suficient de bine, astfel încât să se creeze echilibrul acela de care copilul are nevoie”, a spus Cristina Iordache.

Cheia succesului pentru o colaborare sănătoasă

Cristina Iordache a explicat că pentru ca un copil să nu resimtă conflictele dintre părinți după divorț este esențială o colaborare sănătoasă, bazată pe respect reciproc și pe menținerea unui climat stabil în jurul copilului.



„Cum fac părinții ca minorul să nu resimtă conflictele dintre părinți?”, a întrebat psihoterapeutul Ioana Milea.



„E vorba și de colaborarea aceea sănătoasă. Părinții trebuie să învețe să colaboreze și pentru asta ziceam că e nevoie de separarea rolurilor. Nu mai suntem soț-soție, dar rămânem părinții copilului și trebuie să ne ocupăm în continuare de el.



Modul în care comunicăm este important. Comunicarea între foștii parteneri trebuie să fie o comunicare neutră, clară, mesajele să fie suficient de clare, să nu implice ironii, să nu implice reproșuri.



Regulile trebuie să fie consecvente. Copilul trebuie să aibă același set de reguli și într-o casă, și în cealaltă, fie că țin de dietă, de mâncare, de efectuarea temelor, de programul școlar, de programul de somn, de timpul petrecut pe gadgeturi. Ele trebuie să fie la fel în ambele case pentru a crea o stabilitate copilului.



Cred că putem să vorbim aici și despre respectarea timpului celuilalt părinte cu copilul, adică nu trebuie să intrăm peste timpul pe care părintele îl are cu copilul, să facem diverse sugestii, reproșuri sau orice alte intervenții.



E destul de dificil de făcut asta, dar ele sunt cheia succesului pentru o colaborare sănătoasă și copilul să trăiască și să vadă un model de relaționare sănătos”, a spus Cristina Iordache la emisiunea DrPsy, de pe DC News, DC Medical și DC News TV.

Video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News