Disputa dintre CSA Steaua și FCSB. Gabi Balint: „Palmaresul e al meu!!”

„Despre povestea cu palmaresul, știu un lucru clar, că o parte din palmares este al meu, al lui Ilie, al lui Lăcă, nu al urmașilor, urmașilor noștri. Eu nu cred că Steaua va pierde palmaresul până în 1998, când a apărut schimbarea. Eu am fost acolo, am fost membru fondator, apoi am fost exclus și totul a fost un 'Cum putem să punem mâna pe Steaua?'.

Palmaresul este al celor care îl realizează. Eu știu cum s-a făcut trecerea atunci, ce ilegalități s-au făcut. AFC-ul a fost falimentat intenționat, Gigi, cu noua asociație, a preluat tot ce a fost activ de la AFC, lucru care nu era normal în perioada aceea, a avut și niște probleme cu FISC-ul.

Apoi, Federația și Liga au făcut ilegalitatea de a permite toate schimbările în timpul campionatului, ceea ce nu era normal. Nu s-a făcut legal nimic. Asta a fost problema. Se poate da orice decizie în viitor, contează ce simte fiecare”, a spus Gabi Balint, potrivit Digi Sport.

Instanţa supremă a dispus rejudecarea procesului dintre CSA Steaua şi FCSB pentru palmares

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus marţi rejudecarea procesului în care cluburile de fotbal CSA Steaua (echipă deţinută de Armată) şi FCSB (patron - Gigi Becali) se judecă pentru palmares.



"Admite recursul declarat de pârâta Fotbal Club FCSB SA (fostă Fotbal Club Steaua Bucureşti SA) împotriva încheierii din 10 mai 2021 şi a deciziei nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Admite recursul declarat de intervenienta Asociaţia Salvaţi Steaua împotriva deciziei civile nr. 1034A din 28 iunie 2021, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie. Casează încheierea şi decizia recurate şi trimite cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe de apel. Definitivă", se arată în decizia instanţei.



În iulie 2019, Tribunalul Bucureşti a atribuit CSA Steaua palmaresul echipei de fotbal Steaua de la înfiinţare, respectiv 1947, până în anul 2003.



FCSB a făcut apel, iar pe 28 iunie 2021 Curtea de Apel Bucureşti a dat parţial dreptate clubului patronat de Gigi Becali, în sensul că CSA Steaua a primit palmaresul doar pentru perioada 1947 - 1998.



FCSB a făcut recurs şi la decizia Curţii de Apel Bucureşti, iar Instanţa supremă a dispus ca procesul să se rejudece la CAB.



Cele două cluburi au mai avut şi alte subiecte de dispută în instanţă, printre care şi cine avea dreptul să folosească numele de "Steaua".



În mai 2018, Instanţa supremă a decis că echipa deţinută de Gigi Becali - Fotbal Club Steaua Bucureşti (FCSB) - nu mai are voie să folosească numele "Steaua" şi "Steaua Bucureşti" fără consimţământul Clubului Sportiv al Armatei (CSA) Steaua.



În consecinţă, FCSB nu are voie să utilizeze marca "Steaua" în competiţiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate, în înscrierile în asociaţiile şi federaţiile sportive, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News