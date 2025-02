Directorul Romsilva care s-a reangajat după ce a încasat prima de 100.000 de euro la pensionare a dat în judecată Casa de Pensii

Teodor Țigan, fostul director general al Romsilva care a luat 100.000 de euro primă de pensionare, iar apoi s-a reangajat ca șef al Direcției Silvice Arad, a dat Casa de Pensii în judecată. El a cerut recalcularea pensiei pe motiv că a lucrat în condiții speciale de muncă între anii 1988 și 2023 și a câștigat procesul, transmite Antena 3 CNN.

Teodor Țigan ar fi prezentat în instanță adeverințe emise de Romsilva care ar confirma desfășurarea activității sale în astfel de condiții. Casa de Pensii Arad a cerut respingerea acțiunii directorului, arătând că în cazul celor care lucrează în condiții speciale, angajatorii plătesc contribuții suplimentare, iar în cazul lui nu s-a întâmplat acest lucru. În cele din urmă, Tribunalul Arad a obligat Casa de Pensii să-i emită lui Teodor Țigan o nouă decizie prin care să se ia în calcul că a lucrat în condiții speciale și să îi plătească diferențele rezultate din recalculare. Decizia a fost confirmată la Curtea de Apel Timișoara.

Reamintim faptul că Teodor Țigan a intrat în atenția opiniei publice după ce ministrul Mediului, Mircea Fechet, a dezvăluit că acesta a încasat o primă imensă la pensionare, de 100.000 de euro. Ulterior s-a aflat și că Teodor Țigan s-a reangajat ca șef al Direcției Silvice Arad și câştigă acum 9.000 de euro pe lună. În acest moment, el cumulează un salariu anual de 473.000 de lei și o pensie de aproximativ 63.000 de lei, după ce s-a pensionat în vara lui 2024.

VEZI ȘI: Directorul Romsilva, care a încasat prima de 100.000 de euro la pensionare, s-a reangajat... șef. Suma imensă pe care o încasează acum

Ce avere are Teodor Țigan

Potrivit declarației sale de avere, Teodor Țigan are trei case și patru apartamente în Arad, peste 17 hectare de teren agricol și 5 terenuri în intravilan, dar și o mașină Suzuki, cumpărată în anul 2005. În plus, acesta are bijuterii din aur în valoare de 43.000 de euro.

Deși nu a declarat că ar deține bani în conturi bancare, în declarația sa de avere apare o datorie scadentă în 2025 către o persoană fizică, în valoare de 50.000 de euro.

Totodată, Teodor Țigan a declarat, pentru anul 2023, că a încasat 473.488 lei din salariul de director al Direcției Silvice Arad, dar și o pensie de 62.757 lei. Cumulat, acesta a încasat 536.245 lei anual.

El a mai declarat că a avut venituri de 22.500 lei din produse agricole, dar și 24.184 lei încasați de la o societate de asigurare. Declarația de avere a fost completată în mai 2024.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News