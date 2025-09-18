Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează

Procurorii DNA verifică modul în care a fost numit directorul Companiei de Apă Brașov. Ancheta vizează suspiciuni de corupție, inclusiv mită și trafic de influență. În acest context, au avut loc percheziții în județele Brașov și Galați, iar legalitatea concursului de angajare este pusă acum sub semnul întrebării.

"Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:



Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2024 – 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Brașov și Galați, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", a transmis astăzi DNA.

Cum ar fi obținut Cocoș funcția de director al Companiei de Apă Brașov

Liviu Cocoș, actualul director al Companiei de Apă Brașov, a preluat funcția în luna iulie, după ce a obținut „94,5 puncte din o sută posibile” la concursul organizat pentru ocuparea postului, relatează Știrile Pro TV. Acum se bănuiește că selecția, derulată de o firmă din Galați, ar fi fost aranjată.

Procurorii suspectează că pentru a ajunge manager, Cocoș ar fi apelat la influența unui funcționar, căruia i-ar fi oferit un post de consilier tehnic bine plătit. În același timp, i-ar fi promis unei membre din Consiliul de Administrație un loc de muncă pentru cuscra acesteia și ar fi dat mită șefului firmei de recrutare.

Salariul lui Cocoș în calitate de director al Companiei de Apă Brașov este acum de 18.000 de lei net, potrivit sursei citate anterior.

Vicepreședintele CJ Brașov: Am deranjat pe foarte mulți

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, instituția care deține peste 40% din acțiunile Companiei de Apă, sugerează însă că deschiderea dosarului DNA ar putea fi legată de restructurările recente, care au nemulțumit o parte dintre angajați.

„Am deranjat pe foarte mulți. Era ușor să iei 8000-8500 de euro și după aceea să acuzi, sau să reclami pe cineva care vine să facă regulă și ordine”, a declarat Șerban Tudorică, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, pentru Știrile Pro TV.