€ 5.0695
|
$ 4.2820
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 22:40 18 Sep 2025

Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează

Autor: Doinița Manic
mita-director-apa-brasov_53945000 Foto: Agerpres
 

Liviu Cocoș, directorul Companiei de Apă Brașov, este suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. 

Procurorii DNA verifică modul în care a fost numit directorul Companiei de Apă Brașov. Ancheta vizează suspiciuni de corupție, inclusiv mită și trafic de influență. În acest context, au avut loc percheziții în județele Brașov și Galați, iar legalitatea concursului de angajare este pusă acum sub semnul întrebării.

"Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție săvârșite în perioada 2024 – 2025, de către funcționari publici și complici ai acestora.

În cursul zilei de 18 septembrie 2025, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 12 locații situate pe raza județelor Brașov și Galați, dintre care patru sunt sediile unor instituții publice, restul reprezentând domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare", a transmis astăzi DNA.

Cum ar fi obținut Cocoș funcția de director al Companiei de Apă Brașov

 

Liviu Cocoș, actualul director al Companiei de Apă Brașov, a preluat funcția în luna iulie, după ce a obținut „94,5 puncte din o sută posibile” la concursul organizat pentru ocuparea postului, relatează Știrile Pro TV. Acum se bănuiește că selecția, derulată de o firmă din Galați, ar fi fost aranjată.

Procurorii suspectează că pentru a ajunge manager, Cocoș ar fi apelat la influența unui funcționar, căruia i-ar fi oferit un post de consilier tehnic bine plătit. În același timp, i-ar fi promis unei membre din Consiliul de Administrație un loc de muncă pentru cuscra acesteia și ar fi dat mită șefului firmei de recrutare.

Salariul lui Cocoș în calitate de director al Companiei de Apă Brașov este  acum de 18.000 de lei net, potrivit sursei citate anterior.

Vicepreședintele CJ Brașov: Am deranjat pe foarte mulți

 

Vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, instituția care deține peste 40% din acțiunile Companiei de Apă, sugerează însă că deschiderea dosarului DNA ar putea fi legată de restructurările recente, care au nemulțumit o parte dintre angajați.

„Am deranjat pe foarte mulți. Era ușor să iei 8000-8500 de euro și după aceea să acuzi, sau să reclami pe cineva care vine să facă regulă și ordine”, a declarat Șerban Tudorică, vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, pentru Știrile Pro TV.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 50 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 42 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 51 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 5 ore si 18 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 44 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close