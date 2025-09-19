Directorul Companiei Apa Brașov, reținut

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus începerea urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore a lui Liviu Cocoș, director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, acuzat de cumpărare de influență și dare de mită.

În același dosar sunt vizați și alți suspecți:

Liviu Dragomir , reprezentant al A.D.I.D.A.J. în Consiliul de Administrație al Companiei Apa Brașov SA – acuzat de trafic de influență;

Floriana Carmen Țop Ferghete , președinta Consiliului de Administrație – acuzată de luare de mită;

Mirela Suciu , șefa Resurselor Umane – acuzată de complicitate la cumpărare de influență și dare de mită;

B.C. , expert independent din cadrul SC Ewora Resurse Umane SRL – acuzat de luare de mită;

SC Ewora Resurse Umane SRL – acuzată de complicitate la luare de mită.

Potrivit anchetatorilor, în martie 2025, Compania Apa Brașov a încheiat un contract cu SC Ewora Resurse Umane SRL pentru servicii de recrutare a directorului general și directorului economic. În acest cadru, Liviu Cocoș ar fi promis și oferit diverse foloase necuvenite pentru a fi favorizat în procesul de selecție:

atribuirea de contracte viitoare către firma de recrutare;

angajarea lui Liviu Dragomir pe un post creat special pentru el, în schimbul influenței exercitate în Consiliul de Administrație;

angajarea unei rude a Florianei Carmen Țop Ferghete într-un post fără calificări necesare, pentru a obține sprijinul acesteia la numirea sa ca director general.

Mirela Suciu, șefa Resurselor Umane, ar fi avut rol activ în facilitarea acestor aranjamente, inclusiv prin participarea fără drept la interviuri și întocmirea documentelor de angajare.

DNA precizează că urmărirea penală este în această etapă o măsură procedurală, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Iată comunicatul DNA:

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 18 septembrie 2025, față de suspectul COCOȘ LIVIU, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de cumpărare de influență și dare de mită (2 infracțiuni).

Totodată, procurorii anticorupție au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale și față de următorii suspecți:

DRAGOMIR LIVIU, în calitate de reprezentant al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Județul Brașov (A.D.I.D.A.J.) în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență;

ȚOP FERGHETE FLORIANA CARMEN, în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;

SUCIU MIRELA, în calitate de șefă a Departamentului de resurse umane al SC Compania Apa Brașov SA, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la cumpărare de influență și complicitate la dare de mită;

B.C., în calitate de expert independent în cadrul SC EWORA RESURSE UMANE SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită;

SC EWORA RESURSE UMANE SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

În ordonanța procurorilor se arată că, în cauză, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt:

La data de 26 martie 2025, SC Compania Apa Brașov SA a încheiat prin cumpărare directă cu SC EWORA RESURSE UMANE SRL, un contract având ca obiect achiziția unor servicii de recrutare a unui expert independent specializat, în vederea derulării procedurii de selecție și recrutare a candidaților pentru pozițiile de director general și director economic în cadrul Companiei Apa Brașov SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

În acest context, în cursul lunii martie 2025, suspectul Cocoș Liviu, în calitate de director interimar în cadrul SC Compania Apa Brașov SA, i-ar fi promis expertului independent B.C., ce acționa inclusiv în numele și interesul SC Ewora Resurse Umane SRL, care urma să deruleze procedura de selecție a directorului general al societății, foloase necuvenite constând în atribuirea în viitor a altor contracte de achiziție publică, în schimbul alegerii suspectului pentru ocuparea funcției de director general.

Totodată, în perioada mai - iunie 2025, cu ocazia derulării procedurii de selecție a directorului general al SC Compania Apa Brașov SA și în baza promisiunii inițiate în luna decembrie 2024, suspectul Cocoș Liviu, în calitatea menționată anterior, i-ar fi dat suspectului Dragomir Liviu foloase necuvenite constând în angajarea sa în cadrul SC Compania Apa Brașov SA, în schimbul influenței pe care cel din urmă, în considerarea funcției deținute, de reprezentant al A.D.I.D.A.J. în cadrul Consiliului de Administrație al SC Compania Apa Brașov SA, o are asupra membrilor acestui organism, pentru a-i determina pe aceștia ca, prin încălcarea atribuțiilor lor de serviciu, să îl numească pe suspectul Cocoș Liviu în funcția de director general al companiei respective.

Suspectul Dragomir Liviu a fost angajat în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post de consilier tehnic pentru care atribuțiile și salariul ar fi fost stabilite conform cerințelor sale.

De asemenea, în cursul lunii iunie 2025, suspectul Cocoș Liviu, în calitate de director interimar al SC Compania Apa Brașov SA, i-ar fi dat suspectei Țop Ferghete Floriana Carmen, în calitatea menționată anterior, foloase necuvenite constând în angajarea unei rude apropiate în cadrul SC Compania Apa Brașov SA pe un post pentru care nu deținea calificarea necesară și care ar fi fost creat special pentru aceasta, pentru ca suspecta Țop Ferghete Floriana Carmen să îl selecteze și ulterior să îl numească pe suspectul Cocoș Liviu în postul de director general al SC Compania Apa SA Brașov.

În realizarea demersului infracțional, suspectul Cocoș Liviu ar fi fost ajutat de suspecta Suciu Mirela care:

- ar fi asigurat executarea tuturor cerințelor formulate de suspectul Cocoș Liviu cu privire la procedura de numire și de efectuare a selecției de către expertul B.C.;

- ar fi participat fără drept la interviurile organizate de suspectul B.C., pentru a-l susține pe suspectul Cocoș Liviu, în vederea desemnării acestuia în funcția de director general;

- ar fi întocmit actele de angajare ale suspectului Dragomir Liviu, la cererea directă a suspectului Cocoș Liviu;

- ar fi stabilit, la indicațiile suspectului Cocoș Liviu, care este cuantumul salariului acordat suspectului Dragomir Liviu, precum și prevederile din fișa postului.

Suspecților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile 307 Cod de procedură penală.

Facem precizarea că efectuarea în continuare a urmăririi penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019”.