Dinamo trece de Hermannstadt după un joc entuziasmant. „Câinii roșii” urcă pe podium în campionat

Dinamo a învins-o pe Hermannstadt, scor 2-0, la București, în etapa a 8-a.

Dinamo e neînvinsă de cinci etape și a învins Hermannstadt după un joc entuziasmant, cu 2-0. La pauză scorul de pe Arena Națională a fost 0-0. Dinamo a început în forță repriza secundă și a învins prin golurile marcate de Karamoko (minutul 48) și fundașul Boateng (minutul 73).

Prima repriză a fost echilibrată, cu un joc frumos și deschis, ambele echipe având ocazii de a marca. A doua parte a fost controlată de Dinamo.

În urma acestei victorii Dinamo a urcat pe locul 3 în Superliga României. 

După o pauză de două săptămâni prilejuită de meciurile echipelor naționale, Dinamo va juca etapa următoare pe teren advers în derby-ul de la Ploiești cu Petrolul. Urmând apoi încă două meciuri de „foc”, acasă cu Farul și în deplasare la Universitatea Craiova, actualul lider al campionatului. 

