Din ce în ce mai mulți CEO se pregătesc pentru o recesiune

O recesiune în adevăratul sens al cuvântului ne-ar aștepta nu peste mult timp, consideră liderii mai multor companii internaționale.

Încrederea în cei care dețin poziția de CEO a scăzut în prezent sub cel mai slab nivel de la începutul pandemiei de COVID-19, a declarat miercuri The Conference Board, citat de CNN. Pentru prima dată de la începutul expansiunii economice, încrederea în CEO este acum pe un teritoriu negativ.



Mai rău, liderii din mediul de afaceri se pregătesc pentru o potențială recesiune cauzată de încercarea Rezervei Federale de a îmblânzi inflația. 68% dintre directorii executivi chestionați de The Conference Board se așteaptă ca războiul autorităților federale împotriva inflației să declanșeze în cele din urmă o recesiune. Sondajul, desfășurat între 25 aprilie și 9 mai, a măsurat răspunsurile a 133 de directori generali ai companiilor publice.



Vestea bună este că doar 11% dintre CEO anticipează o așa-numită ”aterizare dură”, marcată de o recesiune profundă. Restul se așteaptă la o recesiune ”foarte scurtă, ușoară”.

Recesiunea este o perspectivă, în ciuda faptului că economia SUA ar rămâne una puternică

Important este că liderii de afaceri nu se pregătesc neapărat pentru o recesiune iminentă. Sondajul nu a precizat când va începe recesiunea, precizând doar că va avea loc „în următorii câțiva ani”. Inflația, de altfel, declanșează temeri de recesiune.



Cu toate acestea, pesimismul în rândul directorilor executivi este izbitor, având în vedere că redresarea economică este abia la al doilea an și s-a bucurat de o creștere de succes în 2021.



”Domeniul afacerilor este provocat pe atât de multe fronturi în acest moment, iar directorii executivi au așteptări mari în privința unei recesiuni”, a declarat pentru CNN Dana Peterson, economist șef al The Conference Board.



Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că, prin multe măsuri, economia SUA rămâne puternică. Vânzările cu amănuntul cresc într-un ritm sănătos, piața locurilor de muncă aproape a revenit la nivelurile de angajare pre-COVID, iar companiile își cheltuiesc fondurile în mod constant.

