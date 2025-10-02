Din ce în ce mai multe persoane se autodiagnostichează cu ADHD. De ce se întâmpla asta?

Femeile și tinerii sunt în centrul acestei creșteri, iar mediul digital, stilul de viață modern și popularizarea termenului în social media par să contribuie la fenomen. Reporterul de lifestyle Eleanor Noyce, diagnosticată cu ADHD în 2021, a explicat recent de ce „se pare că toată lumea are ADHD acum”.

Ce este ADHD și cum se manifestă la adulți

Potrivit NHS, adulții cu ADHD se confruntă frecvent cu dificultăți în organizare, concentrare, gestionarea timpului și gestionarea stresului. Deși cercetările sugerează că tulburarea poate fi ereditară, cauza exactă rămâne necunoscută.

Dr. Andrea de la Clinical Partners, subliniază că diferența esențială între cei care se autodiagnostichează și persoanele care au cu adevărat ADHD constă în impactul asupra vieții de zi cu zi.

„Pentru o persoană cu ADHD, simptomele sunt persistente, omniprezente și afectează semnificativ funcționarea în multiple contexte, cum ar fi munca, școala și relațiile,” explică medicul conform Ladbible.

Creșterea numărului de diagnostice și prescripții

Eleanor Noyce a citat un studiu din 2023 realizat de University College London, care arată că numărul persoanelor diagnosticate cu ADHD a crescut semnificativ în ultimele două decenii.

Între 2000 și 2018, diagnosticele au crescut de douăzeci de ori, iar prescripțiile pentru bărbații cu vârste între 18 și 29 de ani au crescut aproape de cincizeci de ori. Cu toate acestea, ea atrage atenția că femeile rămân în mare parte nedetectate: între 50 și 70% din cele aproximativ un milion de femei din Marea Britanie care trăiesc cu ADHD sunt nediagnosticate.

Tânăra jurnalistă de 27 de ani subliniază că există o percepție tot mai răspândită conform căreia ADHD devine un „trend” sau o „ciudățenie de personalitate”. Ea compară fenomenul cu TOC, care a ajuns să fie asociat neglijent cu a fi „curat și ordonat”.

În același mod, ADHD începe să fie folosit ca un termen pentru greșeli aparent normale, inofensive, cum ar fi uitarea poșetei sau întârzierea la o întâlnire.

„Practic, dacă nu vă afectează viața de zi cu zi, atunci probabil că nu aveți această afecțiune,” afirmă Eleanor.

Rolul mediului digital în percepția ADHD

Specialiștii observă că expunerea constantă la smartphone-uri, social media și multitasking poate crește distragerea atenției chiar și în rândul celor fără ADHD.

„Creierul uman pur și simplu nu a evoluat pentru a gestiona nivelul de informații și de stimulare cu care ne confruntăm zilnic,” spune Dr. Andrea. Această supraexpunere poate determina oamenii să creadă că au ADHD, chiar dacă simptomele lor nu au caracter persistente și omniprezent.

Chiar dacă mai mulți oameni se regăsesc în simptomele ADHD, experții insistă că doar o evaluare profesională poate confirma prezența tulburării. Autorul unei revizuiri a ADHD din 2025 de la King's College din Londra a explicat că preocuparea mass-media legată de creșterea aparentă a cazurilor poate fi atribuită mai degrabă îmbunătățirii evaluărilor și a căutării de ajutor, decât unei epidemii reale.

În timp ce multe persoane se pot regăsi în simptomele de concentrare redusă sau organizare precară, diferența cheie rămâne impactul asupra vieții de zi cu zi. Pentru cei care suspectează că ar putea avea ADHD, consultarea unui specialist este singura modalitate de a obține un diagnostic corect și de a primi tratamentul adecvat.