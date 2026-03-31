Ciobănescul corb este o rasă cu rădăcini adânci în zona Carpaților de Curbură, unde a fost folosit generații la rând pentru paza turmelor. Deși existența sa este bine cunoscută de crescători, abia în ultimele decenii a început să fie promovată la scară largă.

În prezent, rasa este recunoscută provizoriu la nivel internațional, fiind înregistrată drept a 373-a rasă canină din lume. De-a lungul timpului, a purtat și denumiri precum „Carpatinelul” sau „Carpatinul negru”.

Exemplare ale rasei au ajuns deja în mai multe țări europene, precum Polonia, Norvegia, Suedia și Finlanda, semn că interesul pentru această rasă românească este în creștere.

Haiduc, primul campion mondial al rasei

Invitatul de astăzi de la DC Anima, crescătorul Ciprian, povestește despre pasiunea sa de 15 ani pentru această rasă. În prezent, deține opt exemplare, dintre care se remarcă Haiduc, primul campion mondial al Ciobănescului corb.

Ciprian explică faptul că pregătirea constantă, socializarea și expunerea la medii diverse sunt esențiale pentru dezvoltarea unui câine stabil psihic, capabil să rămână calm chiar și în situații aglomerate, precum plimbările prin centrul orașului Brașov.

„Haiduc, cum îl vedeți pe el acum, are aproximativ 70 de kilograme. El la vârsta lui mănâncă undeva la 800 grame de boabe pe zi, hrană premium, adică nu îi dau orice.

Eu merg cu ei la pregătire, socializare, antrenamente, să vezi un pic ce are în creier și vreau să vă spun ca e un câine foarte echilibrat. După care îl scot într-un mediu deschis, de exemplu, în Brașov, mă duc cu el prin centru, unde sunt milioane de mirosuri. Tu ca și crescător ești atent la orice mișcare, trebuie să anticipezi. Și atunci, de asta se comportă, cum îl vedeți acum, relaxat, că este obișnuit”, spune Ciprian.

Standardul rasei și întreținerea blănii

Potrivit standardului, Ciobănescul corb trebuie să aibă o culoare predominant neagră, cu maximum 20% alb, de regulă pe piept sau la extremitățile labelor. Orice abatere semnificativă de la acest tipar poate duce la descalificare.

„Corbul are ca și culoare standard culoarea neagră și undeva până în 20% alb, în special pe piept trebuie să fie. Mai poate avea pe picioarele din față până la încheietură, pe picioarele din spate, la degete, dar orice plus de alb este eliminatoriu. Nu are voie să aibă o altă zonă de corp albă.

Cât despre întreținerea blănii, dacă vă spun că este extraordinar de îndreținut, nu mă credeți. Năpărlesc undeva cam de două ori pe an. Nu necesită mult. Când toaletez la năpârlire, după aia e foarte ușor de îndreținut. Îi fac cam de două-trei ori pe an o baie și rest, folosesc două tipuri de perii și îl mențin”, explică Ciprian.

Un temperament calm, în spatele unei aparențe intimidante

Deși au un aspect impunător, Ciobăneștii corbi sunt descriși ca fiind blânzi, echilibrați și extrem de atașați de familie. Rolul lor tradițional de câini de pază se reflectă într-un comportament vigilent, dar controlat.

„Ciobănescul Românesc corb este un câine de pază, de turmă. Sunt cei care sunt în exteriorul turmei și nu lasă intrușii să ajungă la turmă. Pe de altă parte este un foarte bun companion, este un foarte bun câine de pază acasă. Își iubește foarte mult familia, foarte, foarte mult.

Ei își conservă energia, de exemplu, și la stână și acasă, își aleg un punct strategic, se joacă cu membrii familiei, după care își alege un punct strategic de unde observă orice mișcare și acționează. Nu este ca ciobănescul german care e plin de energie. Nu, el își conservă energia ca atunci când iese un intrus să dea maximul din el. Eu n-am testat niciodată să văd dacă mușcă pe careva, că nu vreau să scot asta în evidență, latura violentă a câinelui. Dar întotdeauna mă atenționează și atenționează intrusul: „Aici te oprești”. Eu îl aud și atunci mă duc să văd despre ce este vorba”, mai spune Ciprian.

Importanța alegerii unui crescător autorizat

Crescătorii autorizați oferă transparență totală, acces la părinții puilor și garanții privind sănătatea și temperamentul animalelor. Ciprian subliniază că este esențial ca viitorii proprietari să vadă condițiile în care sunt crescuți câinii înainte de a lua o decizie.

În ciuda existenței legislației, vânzările ilegale de câini continuă să fie o problemă, atât offline, cât și online.

Specialiștii atrag atenția că alegerea unui câine trebuie tratată cu responsabilitate, similară cu integrarea unui nou membru în familie. În cazul unor rase precum Ciobănescul corb, unde genetica și temperamentul sunt esențiale, compromisurile pot duce la probleme pe termen lung.