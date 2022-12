„Din 1989 până acum, Bucureștiul a avut parte de numai 17 tramvaie noi. Acum aducem 100”, anunță Nicușor Dan

„Din 1989 până acum, Bucureștiul a avut parte de numai 17 tramvaie noi, noi acum aducem 100. Un tramvai e foarte scump. Prețul unui singur tramvai este între 2 și 3 milioane de euro. Acum vom lua 100, cea mai mare parte a banilor vor fi din fonduri europene.

Nu putem schimba toată garnitura de tramvaie. Teoretic avem 400 în total, practic avem 300 care circulă”, a declarat Nicușor Dan la emisiunea „Bună, România”, transmisă de postul B1TV.

Nicuşor Dan: Încă o autorizaţie ilegală de construire, emisă de Gabriela Firea, a fost anulată de instanţă

Instanţa a anulat autorizaţia prin care terasa imobilului din Ştirbei Vodă 68, aflat în zonă protejată, a fost închisă cu geamuri termopan, a anunţat, luni, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, decizia Curţii de Apel de anulare a autorizaţiei de construire este definitivă, fiind 'încă o dovadă a modului haotic şi abuziv' în care a lucrat fosta administraţie.

'Încă o autorizaţie ilegală de construire, emisă de Gabriela Firea, a fost anulată de instanţă. Imobilul din Ştirbei Vodă 68, aflat în zonă protejată, a cărui terasă a fost închisă abuziv cu geamuri termopan de proprietarii spaţiului de la parter, trebuie readus la starea iniţială. Practic, s-a intervenit ilegal asupra faţadei clădirii şi s-a modificat funcţiunea terasei în cafenea. Totul, fără acordul Asociaţiei de proprietari', a scris Nicuşor Dan, pe Facebook.

El a adăugat că proprietarii spaţiului de la parter au blocat şi accesul la contorul de gaze al blocului şi au sistat furnizarea de gaze către locatari.

Nicuşor Dan promite cosolidarea a trei clădiri cu 200 de apartamente

Trei clădiri rezidenţiale, care au în total aproximativ 200 de apartamente, vor fi consolidate cu finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR, a anunţat, luni, primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

"Aceste clădiri vor intra în proces de consolidare seismică şi renovare energetică. Ele sunt situate în Strada Boteanu, nr. 3A-3B, Sector 1; Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, Sector 1; Strada Mihai Vodă nr.13, Sector 5", a precizat edilul general, pe Facebook.



Clădirile au fost incluse de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) într-un proiect pentru care s-a obţinut finanţare prin PNRR. Valoarea totală a finanţării aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru cele trei clădiri este de 86.916.510 lei.



"Clădirea situată în Strada Boteanu, nr. 3A-3B, Sector 1, este o construcţie multietajată cu funcţiunea de locuinţe colective şi este înscrisă în lista Monumentelor Istorice în Zona Construită protejată nr. 16 - Calea Victoriei. Clădirea, aflată în clasa de risc seismic RS1, a fost construită în anul 1936 şi are o suprafaţă desfăşurată de 4.997 mp (corp A), respectiv 5.597 mp (corp 3B). Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 43.437.752,20 lei", a menţionat Nicuşor Dan.



Clădirea situată în Intrarea Victor Eftimiu nr. 9 este o construcţie multietajată încadrată tot în clasa de risc seismic RS1. Imobilul a fost construit în 1934 - 1935 şi are o suprafaţă desfăşurată de 9.453 mp. Clădirea este inclusă în Lista Monumentelor Istorice Bucureşti şi este amplasată în Zona Construită Protejată nr. 42 - Brezoianu. Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 36.015.649 lei.



Şi clădirea din Strada Mihai Vodă nr.13 este o construcţie multietajată, cu o suprafaţă desfăşurată de 1.820 mp. Imobilul, încadrat în clasa de risc seismic RS1, a fost construit anterior anului 1935 şi are funcţiune mixtă (locuinţe colective şi spaţii cu altă destinaţie). Clădirea este înscrisă pe lista monumentelor istorice şi este situată în Zona Construită Protejată 16 - Calea Victoriei. Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 7.463.108 lei.

