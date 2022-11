Nicuşor Dan promite cosolidarea a trei clădiri cu 200 de apartamente

"Aceste clădiri vor intra în proces de consolidare seismică şi renovare energetică. Ele sunt situate în Strada Boteanu, nr. 3A-3B, Sector 1; Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, Sector 1; Strada Mihai Vodă nr.13, Sector 5", a precizat edilul general, pe Facebook.



Clădirile au fost incluse de Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS) într-un proiect pentru care s-a obţinut finanţare prin PNRR. Valoarea totală a finanţării aprobate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei pentru cele trei clădiri este de 86.916.510 lei.



"Clădirea situată în Strada Boteanu, nr. 3A-3B, Sector 1, este o construcţie multietajată cu funcţiunea de locuinţe colective şi este înscrisă în lista Monumentelor Istorice în Zona Construită protejată nr. 16 - Calea Victoriei. Clădirea, aflată în clasa de risc seismic RS1, a fost construită în anul 1936 şi are o suprafaţă desfăşurată de 4.997 mp (corp A), respectiv 5.597 mp (corp 3B). Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 43.437.752,20 lei", a menţionat Nicuşor Dan.



Clădirea situată în Intrarea Victor Eftimiu nr. 9 este o construcţie multietajată încadrată tot în clasa de risc seismic RS1. Imobilul a fost construit în 1934 - 1935 şi are o suprafaţă desfăşurată de 9.453 mp. Clădirea este inclusă în Lista Monumentelor Istorice Bucureşti şi este amplasată în Zona Construită Protejată nr. 42 - Brezoianu. Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 36.015.649 lei.



Şi clădirea din Strada Mihai Vodă nr.13 este o construcţie multietajată, cu o suprafaţă desfăşurată de 1.820 mp. Imobilul, încadrat în clasa de risc seismic RS1, a fost construit anterior anului 1935 şi are funcţiune mixtă (locuinţe colective şi spaţii cu altă destinaţie). Clădirea este înscrisă pe lista monumentelor istorice şi este situată în Zona Construită Protejată 16 - Calea Victoriei. Valoarea finanţării aprobate prin PNRR este de 7.463.108 lei.

Vezi și:

Nicuşor Dan: Am demarat un amplu proces pentru amenajarea şi valorificarea râului Dâmboviţa

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că a demarat un amplu proces pentru amenajarea şi valorificarea râului Dâmboviţa în beneficiul oraşului şi al locuitorilor.

'Un prim pas în acest sens este realizarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) pentru regenerarea coridorului râului Dâmboviţa, document care va avea rolul de a reglementa şi planifică investiţiile şi costurile aferente amenajării râului şi zonelor adiacente.

Lacul Morii, Institutele de Biologie, Universitatea Politehnica Bucureşti, Grădina Botanică, Opera Naţională, Parcul Izvor, Parcul Natural Văcăreşti, Biblioteca Naţională sunt câteva dintre obiectivele pe care ne propunem să le includem în PUZ, pentru a putea ulterior să le valorificăm ca atracţii şi puncte cheie în proiect', scrie edilul general, într-o postare pe Facebook. Prin acest PUZ este vizată planificarea unor noi soluţii de regenerare urbană 'care vor reconecta oamenii cu cadrul natural şi construit', adaugă Nicuşor Dan.

'Diminuarea riscului la inundaţii, creşterea suprafeţelor spaţiilor publice, valorificarea şi protejarea patrimoniului, precum şi rezilienţa la schimbările climatice sunt printre obiectivele prioritare ale acestui proiect', a precizat primarul general.

Partenerii Primăriei în derularea proiectului şi care au atribuţii în acest sens sunt: Prefectura Municipiului Bucureşti, Prefectura Judeţului Ilfov, Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeş-Vedea - Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-Bucureşti, Metrorex, Apa Nova, Primăriile de sector, Primăriile Chiajna, Popeşti-Leordeni şi Glina, Asociaţia 'Ivan Patzaichin- Mila 23', Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Bucureşti şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti - ADIZMB.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News