Diferența dintre bursă și ajutorul financiar la facultățile din Statele Unite. Julia Boca explică ce trebuie să știe studenții români

Elevii români care aleg să urmeze o facultate în America se izbesc de multe ori de sumele imense și își pun întrebări despre cum funcționează sistemul burselor și al ajutorului financiar. La DCNEWS, Julia Boca, fondatoarea Julia Boca Academy și absolventă Wellesley College, a explicat clar diferențele dintre cele două forme de sprijin financiar și a povestit din propria experiență de studentă internațională.

De-a lungul anilor, Julia Boca a ghidat mii de elevi români către universități de elită din Statele Unite, acumulând rezultate remarcabile și peste 20 de milioane de dolari în burse și ajutoare financiare pentru studenți. Din experiența ei, există o diferență esențială între cele două tipuri de sprijin, iar mulți tineri fac confuzia între ele.

Bursa - sprijin nerambursabil, fără obligații ulterioare

Un mit des întâlnit printre elevii care aspiră la universitățile americane este acela că banii oferiți de facultate trebuie înapoiați după terminarea studiilor. Julia Boca a clarificat:

„Bursa este bursă, este one way, nu este credit, nu este împrumut. Tu o primești, termini facultatea și asta e tot. Nici nu te obligă să rămâi să muncești acolo, chiar vor să pleci din țară cât mai repede în momentul acesta. Din punctul meu de vedere, ajutorul financiar este destul de greu de înțeles în America. Odată ce îl înțelegi, totul are sens, dar durează puțin până înțelegi toți termenii pe care ei îi folosesc. Ar trebui să se facă diferența dintre ajutor financiar și bursă”, explică aceasta.

Astfel, bursa nu presupune niciun fel de datorie sau obligație față de statul american sau față de instituția de învățământ, fiind un sprijin oferit exclusiv pe baza meritelor academice sau extracurriculare.

Ajutorul financiar - bazat pe veniturile familiei

Spre deosebire de bursă, ajutorul financiar în SUA funcționează pe baza analizei veniturilor părinților. Julia Boca a explicat:

„Eu am primit ajutor financiar. Ajutorul financiar e bazat pe nevoia familiei. Tu aplici pentru el cu veniturile părinților, iar ei o să-ți ceară adeverința de venit a părinților de la ANAF. Le traduci, le legalizezi și le trimiți la facultate, apoi ei studiază la rândul lor acele adeverințe de venit. Noi menționăm, de exemplu, că îmi permit doar 5.000 de dolari din 95.000 de dolari cât este facultatea la voi pe an, apoi ei analizează. Dacă sunt de acord și vor să te accepte, îți spun: „Acesta este pachetul tău financiar, am fost de acord, noi îți dăm restul de bani”.

Contează foarte mult câți bani îți permiți pentru că majoritatea facultăților în America iau în considerare acest lucru. Mai exact, dacă tu îți permiți toată facultatea, ești pus deja în topul candidaților. Sunt și facultăți care nu iau în considerare nevoia ta financiară, cum ar fi Harvard, MIT, Yale, Princeton și cele mai competitive de altfel pentru studenții internaționali. În rest, majoritatea iau foarte tare în considerare câți bani face familia ta”, punctează tânăra.

Joburile part-time pe campus - o sursă suplimentară de venit

Pe lângă ajutorul financiar primit, Julia Boca a muncit constant în timpul facultății. Ea povestește că universitățile americane pun la dispoziția studenților numeroase joburi part-time direct pe campus.

„Am muncit, spre fericirea lui Daniel David, chiar am avut foarte multe job-uri part-time. Ideea la facultățile în America este că sunt foarte multe job-uri disponibile part-time pe campus: de la a fi instructor de Pilates, la a lucra la bibliotecă să ajuți oamenii să împrumute cărți. Eu am lucrat și în cantina facultății, am lucrat la help desk, ajutam cu laptop-uri și sarcini care aveau legătură cu tehnologia, deși nu prea mă pricepeam, nu știu de ce m-au angajat, dar m-au angajat. Am fost și Instagram Reporter, adică lucram pentru Instagramul facultății și mă duceam la diferite evenimente din facultate, făceam poze și le postam la story. Deci existau tot felul de job-uri.

Ești plătit în funcție de minimul pe economie din statul tău, adică salariul din Massachusetts, unde am fost eu, nu este același cu cel din New York, spre exemplu. La vremea respectivă, cred că era vreo 12-13 dolari pe oră și aveai voie să faci în jur de maxim 2000 de dolari pe semestru. În timpul vacanței puteai ca student internațional să lucrezi mai multe ore, deci să câștigi și mai mulți bani. În timpul anului școlar puteai lucra doar 20 de ore pe săptămână, dacă aveai timp să îți faci și acele 20 de ore. Eu nu aveam bani să merg în vacanțe pentru că mă descurcam doar din banii pe care îi făceam din aceste joburi part-time. În rest cazarea, mâncarea, tot era inclus, adică tot ce aveam eu de plătit, erau factura la telefon sau dacă aveam nevoie să îmi cumpăr haine sau orice de genul ăsta. Când am început să fac consiliere pentru facultatea în anul 3 a fost gratuit primul an, deci nu am făcut absolut niciun ban și abia din anul 4 am început să mai facem niște bănuți pe care i-am folosit în continuare să mă susțin singură în America”, mărturisește Julia.

Regrete și lecții pentru viitorii studenți

Deși a reușit să se întrețină singură, Julia Boca recunoaște că a ratat anumite oportunități puse la dispoziție de universitate.

Oricum în vacanțe de obicei veneam acasă în România. Munceam doar în vacanța de primăvară, pentru că era aproape două săptămâni și atunci te lăsau să muncești până la 40 de ore pe săptămână Și atunci stăteam în campus și încercam să-mi iau cât mai multe ore de muncă. Acasă veneam în vacanța de iarnă și în vacanța de vară, iar în două vacanțe am venit doar foarte târziu pentru că am avut internship.

Regret totuși că mergeam acasă, pentru că sunt foarte multe oportunități pe care ți le oferă facultatea în timpul vacanțelor, spre exemplu, eu aș fi vrut să învăț rusă, să o vorbesc nativ. Și aveai această oportunitate ca în vacanța de iarnă în loc să te duci acasă, puteai să te duci cu facultatea gratuit în Rusia să înveți limba intensiv cu departamentul de rusă. Și regret că nu m-am gândit la aceste oportunități. Acum le văd și le spun elevilor mei înainte să plece: Nu faceți greșelile mele. Și văd câte oportunități au, spre exemplu, se duc în Japonie să învețe japoneză sau în Peru, în tabere de lideri. Mi se pare extraordinar că vor să învețe din greșelile mele și că am ajuns persoana pe care aș fi vrut și eu să o am când eram în facultate”, încheie aceasta.

Experiența ei a devenit o resursă valoroasă pentru tinerii români care aplică la universități de prestigiu. Julia Boca îi ghidează nu doar în procesul de admitere, ci și în adaptarea la viața de student internațional, punând accent pe învățarea din greșelile și reușitele ei.

