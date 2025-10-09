Dialog între tradiție și prezent la Vila Catena. Mariana Cîmpeanu: „În primul rând vorbim despre sufletul poporului român”

Vila Catena și-a deschis porțile iubitorilor de artă, găzduind joi seară două expoziții impresionante: Nicolae Grigorescu: ACASĂ, cu lucrări din Colecția AVARTE, și HOME, o expoziție de artă contemporană curatoriată de Galeria Sandwich. Evenimentul a avut loc în cadrul circuitului artistic lunar DOI JOI și a reunit peste 30 de artiști, într-un dialog vizual între tradiție și modernitate.

„Acasă. În primul rând vorbim despre sufletul poporului român. Și am spus că acasă, în expoziția Nicolae Grigorescu, vorbim de acasă la români, vorbim de acel acasă în care ne este înfățișat viața cotidiană, ne este înfățișat țăranul care muncește, dar și frumusețea peisajului țării noastre”, a declarat Mariana Câmpeanu.

Grigorescu, între tradiție și intimitate

Expoziția ACASĂ reunește peste 20 de lucrări semnate de marele maestru al artei moderne române, Nicolae Grigorescu. După succesul expoziției Theodor Pallady: Lecturi și Culoare din luna mai, Vila Catena continuă să aducă în fața publicului capodopere reprezentative pentru patrimoniul național.

În această serie, vizitatorii pot admira „Carul cu boi”, peisaje rurale și imagini de gospodării tradiționale, dar și lucrări de patrimoniu precum Elisabeta Doamna În Biroul Său. Tema centrală este explorarea conceptului de acasă, înțeles ca spațiu domestic, dar și ca expresie a sufletului românesc.

„Vila Catena vine cu foarte multe lucruri frumoase, pentru că vorbim de lucrări recuperate, asta înseamnă istorie recuperată, lucrări care au fost foarte frumos și foarte profesional restaurate și redate publicului într-o atmosferă intimă în care vizitatorul poate interacționa frumos cu fiecare tablou în parte”, a declarat pentru DCNews Mariana Cîmpeanu.

HOME - o reflecție contemporană asupra intimității

În Pavilionul Contemporan, expoziția HOME propune o reinterpretare a ideii de „acasă”, printr-o serie de instalații, picturi și intervenții vizuale semnate de artiști români și internaționali.

Curatorii Maria Bîrsan și Alexandru Niculescu (Galeria Sandwich) au reunit lucrări ce explorează granițele dintre spațiul public și cel privat, dintre confort și improvizație, dintre acasă și oriunde. Expoziția devine astfel un inventar de interioare imaginare: pereți care țin loc de familie, ferestre care sunt și evadare, și barieră, obiecte care poartă amintiri dintr-o viață în alta.

Pe simeze se regăsesc atât nume clasice, Nicolae Grigorescu, Gheorghe Petrașcu, Marius Bunescu, cât și artiști contemporani de renume precum Matthias Weischer (Germania), Marius Bercea, Șerban Savu, Ioana Mincu, Arantxa Etcheverria, Yvonne Hassan și Lucian Prună, acesta din urmă reconfigurând tradiția naturilor moarte într-o cheie modernă, subtilă și reflexivă.

Un dialog necesar între trecut și prezent

Vila Catena, situată pe strada Radu Calomfirescu nr. 15 din București, este un spațiu cultural care combină patrimoniul arhitectural cu inovația artistică. Inaugurată în aprilie 2025, clădirea a fost restaurată integral și găzduiește două pavilioane: unul dedicat artei moderne și altul artei contemporane.

Proiectul este rezultatul colaborării dintre Fundația Fildas Art - prin programul Catena pentru Artă și Galeria Sandwich, un parteneriat care urmărește revitalizarea dialogului dintre tradiție și avangardă.

„Dialogul dintre lucrările lui Grigorescu și arta contemporană îl văd unul benefic pentru că fiecare demers artistic contemporan trebuie să aibă o rădăcină. Altfel este foarte repede spulberat. Și acest dialog este binevenit pentru că aici, în incinta Vilei Catena, întâlnim și tradiția, dar întâlnim și spiritul contemporan, ceea ce este absolut important pentru o piață dinamică, pentru o piață de artă care se dorește a fi normativă, nu numai pentru România, ci și pentru contextul internațional”, a mai subliniat Mariana Cîmpeanu pentru DCNews.

Vila Catena, un nou reper pe harta culturală a Capitalei

Prin aceste două expoziții, Vila Catena își confirmă statutul de centru cultural emergent al Bucureștiului. Vizitatorii pot descoperi aici atât istoria artei românești, cât și tendințele vizuale actuale, într-un spațiu elegant și accesibil.

Programul de vizitare este joi și vineri, între orele 15:00 - 19:00, iar sâmbătă, între 12:00 - 16:00.

Evenimentul a beneficiat de sprijinul partenerilor Neurohope și Senso Arte, precum și de colaborarea cu Fundația Plan B, Grimm Gallery și mai multe galerii românești, printre care Catinca Tabacaru, Himera, Ivan, Jecza, Mobius, Sector 1, Suprainfinit și Little Bird Place.

Prin Nicolae Grigorescu: ACASĂ și HOME, Vila Catena devine un spațiu al întâlnirilor fertile dintre memorie și modernitate, dintre arta care ne-a format și arta care ne provoacă să privim înainte.