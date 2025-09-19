Mihai Păunescu, profesor SNSPA, politolog, specializat management public, a vorbit despre legea asociațiilor de proprietari, pe care o consideră perimată și prea rigidă, și a subliniat că autoritățile centrale ar trebui să intervină cât mai puțin, iar asociațiile să-și stabilească propriile reguli. De asemenea, profesorul a explicat că dezvoltatorii imobiliari abuzivi pot fi controlați dacă proprietarii se organizează în asociații și contestă în instanță clauzele ilegale.

Mihai Păunescu a explicat că legea asociațiilor de proprietari este perimată și mult prea rigidă în privința modului de convocare a adunărilor, care trebuie făcute în scris și fizic, fără posibilitatea de a organiza întâlniri online. De asemenea, profesorul a spus că e bine ca autoritățile centrale să intervină cât mai puțin, iar asociațiile să-și stabilească propriile reguli.

„Legea asociațiilor de proprietari este perimată din multe puncte de vedere. Vă dau un exemplu. Faptul că adunările asociațiilor trebuie convocate în scris și se fac fizic. Nu se poate să convoci adunarea generală prin mail, trebuie să convoci prin scrisoare recomandată fiecare proprietar în parte. Legea nu prevede că întâlnirile asociaților de proprietari s-ar putea face și online, dar nici nu interzice. Este o lege perimată din multe puncte de vedere”, a spus Mihai Păunescu.

„În ceea ce privește acest tip de decizie, la care se opun anumite apartamente, nu ar trebui și aici intervenit, legea să fie mai clară? Ești într-un condominiu, ești coproprietarul”, a spus Val Vîlcu.

„Se poate interveni în diverse feluri. În general, literatura aceasta politică spune că este bine să fie cât mai puțină intervenție de la nivel central în guvernarea locală, adică e bine să lași asociațiile de proprietari să se reglementeze cum consideră ele, fiindcă altfel legea poate să vină să impună diverse lucruri care sunt absurde și aberante în context.

De pildă, locuiești într-un imobil în care mulți proprietari sunt plecați în străinătate și nu poți să convoci niciodată o adunare generală fiindcă nu poți să o faci prin intermediul mijloacelor electronice.



Cu cât legea este mai prescriptivă, cu atât sunt șanse să genereze situații absurde. În cazul acesta, fiind foarte prescriptivă în privința felului în care se iau deciziile în asociațiile de proprietari, poți să ajungi la situații absurde sau aberante, dar dacă lași asociațiile de proprietari să-și facă ele așa-zisa lor constituție, adică actele constitutive după cum consideră proprietarii că este mai viabil în cazul respectiv, atunci ei pot să decidă ca astfel de hotărâri să se ia cu majoritate și minoritatea este obligată să plătească”, a spus Mihai Păunescu.

Dezvoltatorii imobiliari abuzivi pot fi puși la respect

Întrebat despre situațiile în care dezvoltatorul unui bloc devine administrator și furnizează servicii, Mihai Păunescu a explicat că, deși astfel de contracte pot exista, ele nu pot încălca legea. În general, după predarea blocului, se constituie o asociație de proprietari formată doar din proprietari, iar dacă apar clauze ilegale în contract, ele pot fi contestate în instanță.

„Dar dacă, în aceste blocuri nou construite, cel care le construiește devine administrator, face un contract, furnizează serviciile?”, a spus Val Vîlcu.

„Mai sunt situații de genul acesta, numai că acel contract de administrare nu poate să contravină unor principii ale legii, adică nu poate un administrator, fost dezvoltator, să impună prin actele bilaterale, prin contracte, prevederi care sunt contrare legii.

Deci, din punctul acesta de vedere, legea este bună fiindcă oferă un anumit cadru. După ce blocul este predat, se constituie o asociație de proprietari, asociația este numai a proprietarilor, nu poate să fie a dezvoltatorului. Sigur că dezvoltatorul, dacă are și el acolo un număr de apartamente, poate să devină membru al asociației de proprietari și cu acordul proprietarilor poate să continue să administreze condominiul respectiv, dar asociația proprietarilor, care se constituie, se constituie în baza acestei legi, deci nu se poate constitui în baza unor acte bilaterale de transfer de proprietate”, a spus Mihai Păunescu.

„Deci dacă el a introdus o clauză în contractul de vânzare-cumpărare...", a spus Val Vîlcu.



„Dacă este ilegală sau contravine textului legii, poți să contești, mergi în instanță și câștigi. Eu nu știu de cazuri de genul acesta de abuzuri, adică nu am studiat zona, dar am cunoștințe pentru că legea asociațiilor de proprietari, așa cum a fost ea gândită pentru a veni în sprijinul proprietarilor și pentru a-i ajuta, este mai degrabă un factor care limitează capacitatea de cooperare a proprietarilor.

Ar trebui să dăm, în astfel de situații, cât mai multă autonomie comunităților descentralizate: asociațiilor de proprietari, asociațiilor de condominiu, de bloc, primăriilor”, a spus Mihai Păunescu la DC News.