Descoperire surprinzătoare făcută de roverul NASA pe Marte. Ce a găsit

Un eșantion obținut de roverul Perseverance al NASA, format din rocă care s-a format cu miliarde de ani în urmă din sedimente depuse pe fundul unui lac, conține posibile semne ale vieții microbiene antice pe Marte, potrivit oamenilor de știință, deși mineralele identificate în eșantion se pot forma și prin procese non-biologice, potrivit Reuters.

Descoperirea, detaliată într-un studiu publicat miercuri, reprezintă una dintre cele mai convingătoare dovezi de până acum privind posibilitatea ca vecinul planetar al Pământului să fi găzduit odată viață.

De la aterizarea pe suprafața marțiană în 2021, roverul cu șase roți a explorat craterul Jezero, o zonă din emisfera nordică a planetei care a fost odată inundată cu apă și care găzduia un bazin lacustru antic, căutând semne ale vieții antice. Perseverance a colectat mostre de rocă și materiale libere numite regolit și le-a analizat cu diferitele instrumente de la bord.

Roverul a obținut eșantionul descris recent, numit eșantionul Sapphire Canyon, dintr-un loc denumit formațiunea stâncoasă Bright Angel. Această formațiune este alcătuită din argilă cu granulație fină și conglomerate cu granulație grosieră, un tip de rocă sedimentară compusă din particule de dimensiunea pietrișului cimentate între ele de sedimente mai fine.

Joel Hurowitz, om de știință de la Universitatea Stony Brook, care a condus studiul publicat în revista Nature, a declarat că a fost detectată o „posibilă biosemnătură” în rocile sedimentare vechi de miliarde de ani.

Aceasta a fost identificată sub forma a două minerale care par să se fi format ca rezultat al reacțiilor chimice dintre nămolul formațiunii Bright Angel și materia organică prezentă în acel nămol, a spus Hurowitz. Mineralele sunt: vivianit, un fosfat de fier, și greigit, un sulfid de fier.

„Aceste reacții par să fi avut loc la scurt timp după ce nămolul s-a depus pe fundul lacului. Pe Pământ, reacții similare, care combină materia organică cu compuși chimici din nămol pentru a forma minerale noi precum vivianitul și greigitul, sunt adesea determinate de activitatea microbilor,” a explicat Hurowitz.

„Microbii consumă materia organică în aceste medii și produc aceste minerale noi ca produs secundar al metabolismului lor,” a adăugat el.

Însă Hurowitz a oferit și unele precauții.

„Motivul pentru care nu putem afirma că aceasta este mai mult decât o posibilă biosemnătură este că există procese chimice care pot produce reacții similare în absența vieții, iar aceste procese nu pot fi complet excluse doar pe baza datelor obținute de rover,” a spus el.

Marte nu a fost întotdeauna locul ostil pe care îl cunoaștem astăzi, având apă lichidă pe suprafața sa în trecutul îndepărtat. Oamenii de știință au suspectat că viața microbiană ar fi putut exista odată în craterul Jezero. Se crede că canalele râurilor au trecut peste marginea craterului și au creat un lac cu peste 3,5 miliarde de ani în urmă.

Eșantionul Sapphire Canyon a fost colectat în iulie 2024 dintr-un grup de formațiuni stâncoase situate la marginea văii antice Neretva Vallis, săpată de apa care curgea în craterul Jezero.

Eșantionul colectat și analizat de Perseverance oferă un nou exemplu de tip de posibilă biosemnătură pe care comunitatea științifică o poate studia pentru a înțelege dacă aceste caracteristici au fost formate de viață sau, alternativ, dacă natura a creat caracteristici care mimează activitatea vieții, a spus Hurowitz.

„În cele din urmă, cercetările ulterioare ne vor oferi un set de ipoteze testabile pentru a determina dacă biologia este responsabilă pentru formarea acestor caracteristici în formațiunea Bright Angel, pe care le putem evalua examinând eșantionul Sapphire Canyon, dacă acesta va fi adus pe Pământ,” a adăugat Hurowitz.

