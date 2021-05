Descoperire științifică despre pisici. Felinelor le place să stea în cutii iluzorii / FOTO+VIDEO

Orice iubitor de pisici este familiarizat cu ciudățeniile lor, cum ar fi bucuria de a da jos lucrurile de pe mese și o dragoste înnăscută pentru a sta în spații închise. Totuși, aceasta din urmă se poate aplica chiar dacă acel spațiu este doar un contur bidimensional al unui pătrat pe podea.

Într-un studiu științific efectuat în timpul pandemiei COVID-19, cercetătorii au folosit dorința pisicilor de a sta în spații închise pentru a testa modul în care mințile lor mici percep o iluzie vizuală. Iluzia a fost pătratul Kanizsa: patru forme orientate astfel încât să arăte ca și cum ar forma patru colțuri ale unui pătrat, determinând privitorul să perceapă un pătrat care nu este de fapt acolo.

Proprietarii de pisici implicați în studiu au fost obligați să filmeze răspunsul pisicilor în condiții controlate în mod rezonabil pentru a evita influențarea alegerilor animalelor. În timp ce peste 500 de pisici au fost inițial înscrise, setul de date finale s-a redus la 30 de oameni de știință care au reușit să finalizeze toate studiile necesare.

"Pisicile din acest studiu au stat sau s-au așezat în interiorul pătratului Kanizsa mai des, dezvăluind susceptibilitatea la contururi iluzorii și susținând ipoteza noastră că pisicile tratează un pătrat iluzoriu așa cum fac un pătrat real", au supus cercetătorii.

Cercetătorii notează că rezultatele studiului au fost limitate de dimensiunea redusă a eșantionului final, dar munca lor se adaugă cercetărilor anterioare care au descoperit că pisicile răspund la iluziile vizuale ale contururilor, precizează ScienceAlert.

My cat is such a jerk that she contributes to the replicability crisis. pic.twitter.com/Jpz9BQSXw2

So pleased to announce that my paper, "If I Fits I Sits: A Citizen Science Investigation into Illusory Contour Susceptibility in Domestic Cats (Felis silvestris catus) has just been published in AABS! #IfIFitsISits #CatSquare #CitizenScience #CommunityScience pic.twitter.com/AXbDttnOGC