Descoperire spectaculoasă în Mureș: tezaur dacic de peste 2.000 de ani, aproape intact, găsit într-o pădure - GALERIE FOTO

O comoară ascunsă în inima pădurii din comuna Ațintiș, județul Mureș, a ieșit la lumină după milenii. Un set impresionant de podoabe dacice din argint – brățări, fibule, un colier și un cercel – a fost descoperit de doi tineri pasionați de istorie, în urma unei zile întregi de căutări cu un detector de metale.

„Am dat cu aparatul și am observat că semnalul este maxim. Am săpat până la suprafața pieselor. O brățară spiralată, un colier, un lanț. Trei fibule, cercel. Am sunat la arheologi și au venit”, a povestit Cristian Hoza, unul dintre cei care au făcut descoperirea.

Cui ar fi aparținut bijuteriile

Specialiștii spun că piesele – aproape intacte – ar fi aparținut unei familii nobile dacice și valorează zeci de mii de euro. Tezaurul va fi acum analizat și catalogat de experți.

„Seturile par destul de întregi dacă ținem cont de analogiile cu alte tezaure găsite pe teritoriul vechii Dacii. În mod cert au fost aranjate, au fost puse nu la repezeală, au fost aranjate în pământ, ori au fost dedicate unor zeități, ori au fost depuse în circumstanțe periculoase de război, într-o situație în care deținătorul era amenințat”, a explicat arheologul Daniel Cioată pentru Pro TV.

Descoperirile de la Ațintiș, deosebit de importante

Descoperirea adaugă greutate importanței arheologice a zonei. Botond Rezi, reprezentant al Muzeului Județean Mureș, afirmă că situl este un veritabil izvor de comori antice.

„S-au descoperit cinci depozite de bronzuri, care putem spune că este o premieră pentru România, până acum avem atestate două depozite găsite într-un areal restrâns. Descoperirile de la Ațintiș au importanță deosebită datorită numărului mare de depozite – în total avem peste 90 de piese descoperite”, a spus acesta.

Conform legii, cei care au făcut descoperirea vor primi 30% din valoarea tezaurului, ca recompensă. Între timp, piesele de patrimoniu vor putea fi admirate de public în cadrul unei expoziții speciale organizate de muzeul județean.

