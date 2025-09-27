€ 0.0000
Data actualizării: 08:51 27 Sep 2025 | Data publicării: 08:43 27 Sep 2025

Descoperire a anchetatorilor după o lună. Percheziții la 7 bărbați, după distrugeri: ce au găsit polițiștii
Autor: Roxana Neagu

 perchezitii arad
 

Poliția Română a făcut percheziții la mai mulți bărbați, acuzați că-n urmă cu o lună au distrus o casă și două autoturisme.

Amenințare, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Acestea sunt acuzațiile aduse de anchetatori după ce, în urmă cu o lună, mai mulți bărbați au spart cu  sticle mai multe geamuri ale unei case din Arad, precum și geamurile de la două mașini. 

”La data de 27 septembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a 7 bărbați, cu vârste cuprinse între 35 și 49 de ani, toți din județul Bihor.

Din cercetările efectuate în cauză a reieșit că bănuiții, în noaptea de 27/28 august a.c., în jurul orei 03.30, ar fi spart cu sticle mai multe geamuri ale unui imobil din Arad, precum și geamurile a două autoturisme.

Au fost percheziționate 8 autoturisme folosite de către cei în cauză, fiind emise 7 mandate de aducere, pe numele persoanelor respective, care urmează a fi conduse la audieri” anunță anchetatorii. 

Vezi în galeria foto ce au găsit la percheziții. 

perchezitii
arad
distrugere
