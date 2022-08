Deputatul Jeremy Corbyn: Niciunul dintre liderii lumii nu folosește cuvântul pace. Trimiterea de arme la Kiev servește doar la prelungirea războiului

Regatul Unit este, împreună cu Statele Unite, sprijină puternic Ucraina într-un mod militar. Guvernul lui Boris Johnson a fost printre primii, anul trecut, care a denunțat riscul unei invazii a țării conduse de Vladimir Putin, iar acum este printre cei care trimit cele mai multe arme națiunii conduse de Volodymyr Zelensky. În Parlament, sprijinul pentru expedierea armelor către Ucraina este practic bipartizan.

Jeremy Corbyn, fostul lider al Partidului Laburist și acum simplu deputat, critică această linie de acțiune.

"Trimiterea de arme nu va duce la o soluție. Nu va face decât să prelungească și să exacerbeze acest război", a declarat Jeremy Corbyn, potrivit Europa Today.

Corbyn a spus că trebuie să existe "mai mult efort pentru pace", adăugând: "Ceea ce mi se pare dezamăgitor este că aproape niciunul dintre liderii lumii folosește cuvântul pace. Ei folosesc întotdeauna limbajul războiului, un limbaj beligerant”.

Critica a fost făcută într-un interviu lansat în urmă cu câteva zile, dar despre care se discută abia acum în Marea Britanie după ce a fost relansată de Telegraph.

”Ucrainenii mor, ucrainenii au plecat în exil, mii și mii de oameni. Soldații ruși mor, tinerii soldați recruți ruși mor. Acest război este dezastruos pentru poporul ucrainean, pentru poporul rus și pentru siguranța lumii întregi. Pentru aceasta este necesar să ne angajăm mai mult, mult mai mult, pentru pace”, a adăugat el.

În opinia sa, Națiunile Unite ”ar trebui să fie în centrul” eforturilor de pace, dar dacă nu găsesc o mediere, ar trebui să lase pe ”altcineva care o poate face”, dând ca exemplu Uniunea Africană sau Liga Statelor Arabe.

”Există multe forumuri în întreaga lume care nu au interese economice directe într-un fel sau altul între Rusia și Ucraina, care ar putea fi capabile să negocieze o pace”, a mai declarat deputatul britanic.

În timp ce NATO se pregătește să primească Suedia și Finlanda în rândurile sale, fostul lider laburist a criticat extinderea Alianței Atlantice care, a spus el, „nu va duce la pace pe termen lung, ci va duce doar la mai multe tensiuni mai mari și un stres mai mare".

Corbyn a criticat și dublul standard care a existat în primirea refugiaților.

"Europa a fost foarte primitoare cu refugiații ucraineni și acest lucru este bine, corect. Din păcate, aceștia nu sunt la fel de primitori și nu permit refugiaților din Yemen sau de oriunde altundeva să fie primiți", a spus el.

