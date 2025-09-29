Dependența României de Serbia e mult mai „adâncă”: De unde vin, de fapt, explozibilii

Conferința Aspen European Strategic Forum 2025, desfășurată la București, a reunit lideri militari, oficiali NATO, reprezentanți ai industriei și ai mediului academic pentru a dezbate una dintre cele mai stringente teme de securitate ale momentului, eveniment la care a asistat și DefenseRomania, în calitate de partener media.

Panelul ”Building an Industrial and Innovation Base for Defence” - dedicat discuțiilor privind construirea și consolidarea unei baze industriale și de inovație pentru apărare, a adunat experți din România și Europa, subliniind urgența reînarmării europene în contextul agresiunii ruse în Ucraina.

Europa, dar mai ales România, riscă să piardă trenul reînarmării dacă decidenții rămân în stadiul de „admirare a problemei”, restartarea industriei europene de apărare fiind clar unul dintre cei doi-trei piloni ai supraviețuirii Europei (alături de reziliența societății la propagandă și de adaptarea rapidă la tehnologie).

În cadrul panelului ”Building an Industrial and Innovation Base for Defence” au participat Horia Botiș, vicepreședinte al Industrial Advisory Group din cadrul NATO; Gen. Daniel Petrescu, fost șef al Statului Major General al Armatei Române; Romain Le Quiniou, co-Founder and Managing Director, Euro Créative și Bogdan Belciu, Co-Founder & Partner, Valorem Business Consulting.

Așa cum au precizat și vorbitorii din panel, România, ca stat membru NATO și UE, are acces la fonduri precum SAFE (programul european de dezvoltare industrială în apărare), DIANA (acceleratorul NATO pentru inovație) și FMF (finanțarea militară străină din SUA, similar programului SAFE al Uniunii Europene), dar implementarea lor este lentă.

Europa nu mai poate continua în același ritm, cheia succesului fiind trecerea de la achiziții simple de echipamente la investiții în capacități de producție și inovație.

De ce ar fi o greșeală să cumpărăm (doar) drone

Achiziția de echipamente, fără capacitate de producție locală, este o capcană, crede fostul șef al Statului Major al Apărării, generalul (r.) Daniel Petrescu.

Gen. (r.) Petrescu a oferit o perspectivă pragmatică, insistând că nu e momentul să cumpărăm drone, ci să investim în facilități de producție. „Dacă azi cumperi drone, te pregătești pentru ultimul război. Trebuie să cumperi fabrici de drone”, a spus el, explicând că tehnologia evoluează rapid. ”Dronele nu se stochează ca obuzele de 155 mm. În trei luni ele devin depășite, pentru că și adversarul se adaptează”, explică fostul șef al Armatei României.

România trebuie să profite la maximum de programele europene și NATO, Petrescu avertizând că ”încă suntem în faza în care admirăm problema”, în loc să implementăm soluții. Iar ca soluții, cele mai importante sunt înființarea unui task force pentru utilizarea fondurilor SAFE, un Centru de inovare pentru apărare în România și stimularea parteneriatelor public-private.

Fără fabrici de pulberi, Europa rămâne dependentă de China

Horia Botiș, vicepreședinte al NATO-Industrial Advisory Group, a completat perspectiva generalului Petrescu și subliniază că România trebuie să accelereze construcția noii fabrici de pulberi și explozibili.

Expertul subliniază că prețurile s-au dublat și nu vor scădea, atât timp cât nu se generalizează semnarea de contracte multianuale de achiziții militare pentru a putea oferi predictibilitate companiilor din domeniul apărării.

Și, pentru ca tabloul să fie complet, Botiș a avertizat asupra unei vulnerabilități majore a României și Europei, mai ales în contextul războiului din Ucraina și al epuizării stocurilor: „Mulți explozivi importați din Serbia de România vin de fapt din China, cu etichete schimbate în Vietnam”.

Mesajul acestuia e că fără o capacitate națională robustă de producție a pulberilor și explozibililor, România (și Europa) rămân vulnerabile și dependente de importuri, inclusiv din state ostile sau imprevizibile.

”Beijingul controlează 70% din extracția mondială de minerale rare și aproape 90% din rafinarea lor. Chiar și resursele extrase în afara Chinei ajung tot acolo pentru procesare, iar abia apoi revin în Europa”, suna și avertismentul lui Róbert Vass, președintele GLOBSEC, invitat în cadrul aceleiași conferințe.

Amintim că România a accesat 48 milioane euro prin mecanismul ASAP, în parteneriat cu Rheinmetall, pentru o fabrică nouă de TNT și explozivi, la Pirochim Victoria, dar proiectul e întârziat de mai bine de un an din cauza unor contestații în instanță.

Pentru a nu rata o oportunitate majoră, direcția de acțiune este foarte limpede: România trebuie să valorifice oportunitățile oferite de Programul SAFE al UE și împrumuturile FMF din partea SUA, care pot genera oportunități de co-producție și transfer de tehnologie.

În încheiere, Mircea Geoană, fost secretar general adjunct NATO, a subliniat că Europa și România nu mai au luxul de a aștepta: ”Dacă nu facem ceva dramatic de diferit, trenul a plecat deja din gară”, o idee care se completează avertizarea generalului Petrescu ”Un plan executat azi e mai bun decât un plan perfect mâine”.