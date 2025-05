Delia, luată cu asalt după învestirea lui Nicușor Dan

Nicușor Dan a fost învestit oficial luni, 26 mai, în funcția de președinte al României, în cadrul unei ședințe solemne a Parlamentului. Începându-și mandatul de cinci ani, președintele a fost întâmpinat apoi la Palatul Cotroceni cu onoruri militare, în ciuda ploii torențiale care a însoțit momentul.

De la Palatul Parlamentului nu au lipsit foștii președinți ai țării, în timp ce la Cotroceni prezența vedetelor din lumea mondenă a atras toate privirile.

Delia, susținătoare activă a lui Nicușor Dan, cere respect și decență în dezbaterile publice

Artista Delia a fost prezentă la Cotroceni alături de soțul său, Răzvan Munteanu, și a fost surprinsă chiar în direct de camerele de televiziune.

„Spondiloza cervicală în direct la TV... Mulțumesc pentru urările de sănătate”, a glumit ea ulterior pe Instagram.

Mesajul Deliei după eveniment - un apel la unitate și toleranță

„Hai să ne oprim din a mai fi răi unii cu alții. Avem libertatea de a ne spune părerile în spațiul public. E un drept punct. Nu merităm să fim amenințați, nimeni nu merită asta, nu-i sănătos, nu-i normal.

Au fost alegeri, trebuia să alegem între doi oameni. Unii au ales așa, unii au ales așa. Și acum ce facem? Ne omorâm? Ne scoatem ochii că am ales așa și n-am ales așa? Eu nu am jignit pe nimeni, eu am zis cu cine votez. Am fost întrebată foarte insistent în spațiu public, cu cine votez? Zi cu cine votezi, de ce nu zici cu cine votezi? Te ascunzi? Ce ai de ascuns? Spune! N-am nimic de ascuns, așa cum am zis. Și în trecut mi-am exprimat părerea public, fără să vă zic că trebuie să ieșiți la vot! Am zis cu cine votez. Pentru ce? Ești plătită! Nu, nu sunt plătită ca să știu cu cine votez. Știu cu cine votez by default, cum am știut și data trecută și n-am fost plătită. Și asta spune multe despre, nu știu, cum gândești tu, cel care se gândește la această posibilitate. Eu pot să știu cu cine votez și dacă n-am fost plătită ca să știu cu cine votez.

Nu ne mai jigniți, nu ne mai amenințați. Avem dreptul la o alegere. Și avem dreptul să spunem, dacă vrem. Nu-i blamez pe oamenii care au ales să nu spună, pentru că rezultatul e ăsta, pentru că a ajuns să fie înjurat, spurcat, făcut în fel și chip. Și nimănui nu-i place energia asta. Știam că se va întâmpla treaba asta, dar mi-am asumat, cumva. Hai să ne respectăm, hai să fim civilizați, hai să ne comportăm firesc, decent și normal. Peace!”, a spus artista într-un story.

Vedetele s-au întrecut în urări și fotografii cu noul președinte

Pe lângă Delia, și alte vedete precum Lora, Laura Cosoi sau Corina Băcanu au participat activ la ceremonia de la Cotroceni. Mai mult, acestea s-au pozat împreună, mândre că se află acolo.

De asemenea, Laura Cosoi nu a ratat ocazia de a-i transmite un mesaj de susținere lui Nicușor Dan:

„Astăzi îi urez succes președintelui Nicușor Dan, care, la învestire, a vorbit despre femei. Un gest rar într-o politică în care, ani de zile, despre femei s-a vorbit doar pentru a fi scoase de pe liste electorale.”

Actrița a punctat importanța incluziunii feminine în luarea deciziilor politice și a exprimat încredere într-un viitor mai echilibrat pentru România.

Și artista Lora a avut un mesaj încărcat de optimism pentru noul președinte și pentru români: „Fericită. Onorată. E un privilegiu să fii parte dintr-un moment în care simți că se poate. Că vocea ta a contat. Că România încă alege cu inima și cu mintea. Felicitări, domnule Președinte, Nicușor Dan! Aveți alături oameni care vor binele, cu tot sufletul”, a scris ea pe rețelele sociale.

