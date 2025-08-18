Delegația lui Putin în Alaska, obligată să plătească cash pentru combustibilul avioanelor

Delegația rusă s-a confruntat cu dificultăți în plata șederii sale în Alaska și a fost nevoită să achite în numerar combustibilul pentru avioanele sale, scrie The Moscow Times.

Potrivit calculelor NBC, alimentarea cu combustibil a unui singur avion de linie ar fi putut costa aproximativ 85 de mii de dolari, ținând cont de prețul pe galon al kerosenului pentru aviație. În mod obișnuit, pentru deplasările lui Putin sunt folosite trei avioane.

„Când rușii au aterizat în Alaska pentru a se alimenta, au fost nevoiți să plătească numerar, deoarece nu pot folosi sistemul nostru bancar. Ei trebuie să resimtă consecințele în fiecare zi”, a declarat secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, pentru NBC.

Rușii nu au putut folosi nici roamingul în Alaska

Totuși, Rubio a subliniat că acest episod de la Anchorage demonstrează clar că sancțiunile nu pot schimba cursul războiului din Ucraina. Potrivit lui, aceasta nu înseamnă că măsurile restrictive sunt ineficiente, dar arată că ele nu au influențat rezultatul conflictului.

Aceasta nu a fost singura problemă întâmpinată de delegația rusă și de jurnaliști. Aceștia nu au putut folosi rețeaua locală de telefonie mobilă din cauza lipsei roamingului, iar cardurile lor bancare nu funcționau.

Pentru desfășurarea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, pe 15 august, autoritățile americane au ridicat temporar restricțiile de intrare în stat pentru reprezentanții ruși incluși pe listele de sancțiuni. Permisul este valabil până la 20 august, a relatat CNN. Departamentul de Stat al SUA a explicat că această practică a mai fost aplicată anterior: astfel, intrarea temporară în SUA i-a fost permisă șefului Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev, inclus pe „listele negre”, care a vizitat Washingtonul în aprilie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News