Deian Sorescu, exclus din lotul lui Dinamo de Mircea Rednic: O săptămână a fost lăsat să se odihnească

"Deian e un jucător cu personalitate și își spune părerea. A comentat, a zis ceva la ce i-a reproșat antrenorul, dar n-a fost nimic altceva. După aceea, și-a tot cerut scuze. Nu agresiv, dar a comentat. El a avut o perioadă foarte bună, cu cele cinci goluri. Poate și din cauza faptului că n-a fost transferat când a avut o ofertă, după aceea n-a mai fost așa implicat. Am vrut să-l lăsăm să plece, dar am avut o discuție de multe zile cu firma de insolvență și ei au spus că nu-l putem da pe suma aceea. Ei au luat ca punct de referință suma de pe Transfermarkt, care era de 1,4 milioane de euro. Trebuia aprobată o vânzare sub suma de referință. În insolvență e mai complicată puțin.

O săptămână a fost lăsat să se odihnească, dar n-a fost trimis la echipa a doua. Va reveni. Lucrurile sunt în dinamică, depinde foarte mult ce discuții va avea cu Mircea Rednic în continuare", a declarat Iuliu Mureşan conform Digisport.

Rednic l-a avertizat pe Sorescu

"Sorescu trebuie să se gândească foarte bine! Dacă nu te implici și doar stai pe teren, tu ai de pierdut. A pierdut echipa națională și nu știu ce o să mai fie. Ar trebui să fie mai implicat! E doar un sfat, nu e un reproș. Dinamo nu stă în Deian Sorescu, o să mai vină jucători. Dacă nu stă cu gândul la Dinamo, o să plece în iarnă", a declarat Mircea Rednic după meciul cu Sepsi.

Gabi Torje şi-a criticat colegii după ultimul meci

"Ce pot să zic? O nouă dezamăgire pentru suflarea dinamovistă, dezamăgim încă o dată și încă o dată și încă o dată până când se vor sătura toți și se va alege praful de o echipă frumoasă! Mă bucură prea puțin că am marcat azi, sunt mai dezamăgit decât după acel 0-6 cu FCSB! S-au făcut eforturi foarte mari, avem condiții mai bune, facem antrenamente extraordinare. Ceea ce se întâmplă la meci este rușinos!

Sunt atâtea meciuri fără victorie, lumea nu mai are răbdare cu noi. Sunt unii care vor sta alături la nesfârșit, dar unii investitori nu vor mai rezista, și atunci ori ne dau afară pe toți, ori vor pleca dânșii. Niciunul din vestiar nu merită să meargă cu fruntea sus pe stradă. Mister va analiza, sper să întoarcem pagina asta neagră din istoria clubului și să ne revenim”, a declarat Gabi Torje, citat de Digisport