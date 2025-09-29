€ 5.0772
|
$ 4.3460
|
 
Data actualizării: 09:48 29 Sep 2025 | Data publicării: 09:48 29 Sep 2025

EXCLUSIV Deficit, inflaţie, reforme. Adrian Negrescu spune ce urmează pentru români
Autor: A.C

adrian negrescu
 

Analistul economic Adrian Negrescu revine la emisiunea „Totul despre bani”. 

În ediţia de luni, 29 septembrie, analistul Adrian Negrescu va face o radiografie a situaţiei economice şi sociale a României şi va arăta care sunt perspectivele pentru ultimele luni ale acestui an dar şi pentru 2026.

Ce se va întâmpla cu veniturile românilor, cu locurile de muncă dar şi cu dobânzile la credite, precum şi care sunt perspectivele de redresare fiscală şi creştere economică ale României, veţi afla din emisiunea care va fi difuzată de la ora 14.00 pe DC News TV, DC News şi DC Business.

adrian negrescu
totul despre bani
x close