Data publicării:

Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Stiri
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Mai mulți diplomați europeni au declarat pentru Politico faptul că planul este să urmeze aparent eforturile de pace ale lui Trump până când acesta va realiza că Putin nu este serios în privința încheierii războiului.

Liderii europeni nu cred că Vladimir Putin este sincer în privința unui acord de pace, așa că strategia lor este să-l răsplătească cu laude pe Donald Trump până când acesta va ajunge la aceeași concluzie și va înțelege că va trebui să fie mai dur cu Kremlinul, scrie Politico.

Partea europeană consideră că este o abordare win-win (câștig-câștig). Vor fi încântați să se dovedească că s-au înșelat dacă președintele SUA va reuși să negocieze încheierea războiului din Ucraina cu garanții de securitate semnificative, dar planul principal este, de fapt, să-l expună pe liderul rus și să facă lobby pentru sancțiuni mai dure.

Președintele francez Emmanuel Macron, liderul mondial care a depus cele mai mari eforturi pentru a preveni războiul din Ucraina prin demersuri diplomatice către Putin, este acum cel mai vocal în a declara că președintele rus nu este serios în privința păcii și rămâne dedicat obiectivului său de a distruge o Ucraina independentă și democratică.

„Cred eu că președintele Putin vrea pace? Răspunsul este nu. Dacă vrei să știi ce cred cu adevărat: nu. Cred eu că președintele Trump vrea pace? Da,” a spus Macron înainte de a pleca spre Washington, unde a participat luni la discuții.

„Nu cred că președintele Putin vrea pace. Cred că el vrea capitularea Ucrainei. Asta a propus”, a punctat Emmanuel Macron.

Foto: Agerpres

Perspectivele unui summit Ucraina - Rusia

De fapt, departe de a oferi concesii pentru un acord de pace, Putin cere pur și simplu mai mult teritoriu de la Kiev, inclusiv linii defensive ucrainene cheie care i-ar permite să atace mai adânc în țară. De asemenea, respinge categoric prezența forțelor NATO pentru a garanta securitatea țării după război, o condiție crucială pentru Kiev.

În timp ce se fac pregătiri pentru un posibil summit între Rusia și Ucraina, lideri din întreaga Europă au avut marți o serie de discuții de urgență pentru a evalua răspunsul lor și pentru a împărtăși informații din discuțiile de la Casa Albă de cu o zi înainte.

Potrivit a cinci diplomați, care au cerut să rămână sub protecția anonimatului, președinții, prim-miniștrii și ambasadorii au fost în mare parte de acord cu Macron. Ei și-au exprimat profundul scepticism că Kremlinul ar negocia cu bună credință, dar au fost optimiști că Washingtonul va pedepsi Rusia dacă se va demonstra că Putin este cel mai mare obstacol în calea păcii.

„Este clar că, dacă ajungem într-o situație în care Putin dovedește că nu vrea să încheie războiul, asta îl va forța pe Trump să acționeze și întărește cazul pentru sancțiuni”, a spus un diplomat dintr-o țară reprezentată la o sesiune virtuală a Consiliului European, marți.

Europenii văd presiunea sancțiunilor americane ca esențială pentru procesul diplomatic și mulți susțin că Putin a fost forțat să se angajeze cu Trump în Alaska doar după ce Washingtonul a introdus tarife mari împotriva Indiei pentru achiziționarea „sângelui economic” al Rusiei: petrolul. Pasul dramatic următor ar fi să se intensifice sancțiuni similare pentru a strânge comerțul vital al Rusiei cu China.

Un al doilea diplomat a confirmat că aliații au fost bucuroși să sprijine inițiativa americană de a negocia un armistițiu, nu pentru că ar fi crezut neapărat că va funcționa, ci „pentru că va fi un test clar al intențiilor Rusiei”.

Un al treilea a spus că garanțiile de securitate aflate în dezvoltare vor ajuta Ucraina să „negocieze dintr-o poziție de forță”, în timp ce sancțiunile vor asigura că „noi … avem pârghii asupra lui Putin”.

Lideri precum președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general NATO Mark Rutte, Macron, Keir Starmer din Marea Britanie și Giorgia Meloni din Italia au zburat luni la Washington pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o întâlnire cu Trump. Aceasta a venit la doar câteva zile după ce liderul american l-a primit pe Putin pentru discuții în Alaska și a susținut că s-au făcut progrese pe „multe puncte”.

Potrivit Fionei Hill, fost consilier al lui Trump, cel mai bun rezultat la care se putea spera în urma summitului din Alaska a fost „ceva cu care să poată lucra ... și se pare că a fost ceva, chiar dacă optic a fost dezastruos”.

Momentul „aha” pentru Trump



Partenerii occidentali l-au lăudat pe Trump, mulțumindu-i pentru găzduirea discuțiilor, și au manifestat ușurare sinceră după ce acesta părea să ofere garanții substanțiale că țara sa va juca un rol în garanțiile de securitate pentru Ucraina ca parte a unui acord de pace. Însă, în spatele ușilor închise, se concentrează mai mult pe promovarea unor restricții economice noi și dure dacă Moscova va refuza să încheie invazia.

„Toată lumea respectă formalitățile”, a spus un al patrulea diplomat al UE.

„Dar nu știm care este scopul final al lui Putin. Ce îl va motiva pe Putin să ofere concesii? Nu știu”, a completat el.

Presiunea de a discuta despre pace devine o problemă pentru liderul rus.

Răspunsul Kremlinului la următoarea rundă de diplomație a fost evaziv. Câștigând timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că Moscova nu respinge negocierile cu Ucraina, dar a insistat că orice summit trebuie pregătit „pas cu pas, treptat, începând de la nivelul experților și apoi parcurgând toate etapele necesare”.

Putin a sugerat chiar, într-un mod destul de neproductiv, un summit în Rusia, o idee care a fost imediat respinsă.

Un oficial german a spus că această ezitare devine un test substanțial al seriozității Rusiei.

„Rusia a fost de acord să găzduiască sau să participe la un summit bilateral cu Zelenski … Între timp, din ce am citit în media … partea rusă interpretează acum acest lucru diferit,” a spus oficialul.

Trump a recunoscut că Putin ar putea să nu negocieze cu bună credință

 

Pe partea europeană, diplomația se mișcă acum rapid. UE a organizat o reuniune extraordinară a ambasadorilor până la ora 2 dimineața marți, înaintea convorbirii liderilor, precum și o videoconferință separată cu „coaliția de voință”, care include și țări non-UE, cum ar fi Turcia și Canada. Aceasta are loc exact în timp ce se așteaptă să aibă loc săptămâna aceasta o întâlnire a șefilor militari la Washington pentru a discuta garanții concrete de securitate pentru Ucraina.

Miniștrii apărării și afacerilor externe ai UE se vor întâlni, de asemenea, informal săptămâna viitoare, pe măsură ce cresc așteptările că o propunere concretă de pace ar putea fi gata pentru a fi prezentată lui Zelenski și lui Putin în aproximativ o săptămână.

Trump a sugerat că puterea aeriană americană ar putea fi folosită în Ucraina, în timp ce țările europene ar putea desfășura trupe pentru a proteja țara, măsuri ce contravin ambițiilor Rusiei de a cuceri mai mult teritoriu.

Dar, în timp ce țările occidentale sunt tot mai încrezătoare că pot colabora cu Trump și menține un front unit, ele au fost nevoite să își ajusteze liniile roșii pentru a se potrivi cu poziția lui. După discuțiile de la Washington, UE a părut luni să își relaxeze cererea ca Rusia să accepte un armistițiu înainte ca negocierile să înceapă.

„A existat oarecare speranță că Trump își va schimba părerea în privința armistițiului. Nu s-a întâmplat”, a spus un al cincilea diplomat, exprimând îngrijorare față de diferențele de poziții.

„Dar, în ansamblu, a fost totuși un pas bun spre pace”, a adăugat el.

Cel mai important însă, chiar Trump recunoaște public acum că Putin ar putea să nu negocieze cu bună credință.

„Vom afla despre președintele Putin în următoarele săptămâni … Este posibil ca el să nu vrea să încheie un acord”, a spus președintele SUA pentru Fox News.

„Sper că președintele Putin va fi cooperant, iar dacă nu va fi, va fi o situație dificilă”, a completat Trump.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
20 aug 2025, 13:41
Trump, anunțul zilei: Putin și Zelenski sunt în proces de stabilire a unei întâlniri
20 aug 2025, 12:05
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
20 aug 2025, 11:00
Rusia reia livrările de petrol către Ungaria și Slovacia via conducta Drujba 
Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin
20 aug 2025, 11:10
Franța doboară recordul: Cel mai mare câștig din istoria loteriei sale a fost revendicat. Cât va încasa norocosul
20 aug 2025, 11:01
ParintiSiPitici.ro
Obiceiurile părinților care îi fac pe copii să se simtă inteligenți, curajoși și încrezători, explicate de o neurocercetătoare de la Universitatea din Chicago
16 aug 2025, 14:27
Alianţa Nord-Atlantică îşi dă întâlnire în Turcia pentru summitul din 2026
20 aug 2025, 10:38
De la Casa Albă, direct în Rai. De ce vrea Trump să facă pace în Ucraina
20 aug 2025, 09:35
Imaginile cu Boris Johnson care au făcut înconjurul Internetului. Fostul premier britanic, așa cum nu l-ai mai văzut, la plajă, în Grecia / video viral
20 aug 2025, 08:45
În mijlocul discuțiilor dintre Trump, Putin și Zelenski, dronele ucrainene lasă fără curent mai multe zone din Zaporojie controlate de Rusia
20 aug 2025, 08:37
O tânără a ratat zborul spre vacanța sa de vis, după ce ChatGPT s-a "răzbunat" pe ea
19 aug 2025, 23:09
Administrația Trump anunță că Vladimir Putin este de acord cu o întâlnire cu Volodimir Zelenski
19 aug 2025, 22:18
Ce i-a șoptit Trump lui Macron în Biroul Oval, despre Putin. Totul a fost captat de un microfon rămas deschis
19 aug 2025, 21:20
Cum ajunge Budapesta pe harta păcii. Politico anunță că Trump vrea negocieri în Ungaria, cu Putin și Zelenski
19 aug 2025, 20:58
Cum arată prima femeie care va reprezenta Palestina la Miss Univers - Foto în articol
19 aug 2025, 20:18
Mama unuia din copiii lui Elon Musk, cel mai bogat om al planetei, susține că este falită, deși a vândut o Tesla de 100.000 de euro
19 aug 2025, 19:52
Șofer beat, prins pe autostradă când "zbura" cu 220 km/h
19 aug 2025, 17:58
Exemplul pe care-l dă Suedia: Mută o biserică de 670 de tone pe un teren mai sigur. Cum e posibil - Video
19 aug 2025, 16:28
Cum au introdus în închisoare droguri cu ajutorul unei pisici
19 aug 2025, 16:30
Elveția anunță că va încălca mandatul CPI de arestare a lui Putin. Care este singura condiție
19 aug 2025, 15:09
Ucraina vrea 10 sisteme Patriot de la SUA, plătite din bani europeni
19 aug 2025, 14:16
Lavrov, anunț despre întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 13:33
Curtea Supremă de Justiție din R. Moldova: Partidele din Blocul 'Șor', excluse din competiția electorală
19 aug 2025, 13:07
Giorgia Meloni, surprinsă când îi mărturisea lui Trump cu cine nu-i place să vorbească / video
19 aug 2025, 13:02
Ce a reușit, de fapt, Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Culisele discuțiilor de la Casa Albă și afinitățile președintelui SUA
19 aug 2025, 13:34
Momentul în care Trump și Zelenski s-au contrat din nou. Imaginea pe care nu ai văzut-o la televizor / foto în articol
19 aug 2025, 12:13
Negocierile purtate de Trump și Zelenski au noi ecouri. Japonia ar putea oferi garanții de securitate Ucrainei
19 aug 2025, 11:51
Karol Nawrocki: Voi cere prelungirea interdicției vânzării către străini a pământului polonez. Pământul nostru trebuie să fie în mâinile poloneze
19 aug 2025, 11:01
Google va construi o centrală nucleară pentru centrele de date din sud-estul SUA
19 aug 2025, 10:33
În mijlocul negocierilor pentru pace în Ucraina, Trump primește o nouă amenințare: Kim Jong-un, acuze pentru Coreea de Sud și America
19 aug 2025, 09:35
Analiza lui Iulian Chifu după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și liderii europeni. Mizele celui mai important eveniment despre pace
19 aug 2025, 09:55
Trump și Zelenski, sub privirile Europei. Cum arată noul plan pentru Ucraina: Macron, sugestie pentru desfășurarea întâlnirii Putin-Zelenski / Momentele zilei, post-summit
19 aug 2025, 08:40
Când va avea loc întâlnirea Putin - Zelenski
19 aug 2025, 08:23
Fake news în timpul întâlnirii lui Trump cu liderii europeni. O imagine cu Macron și Ursula a iscat dezbateri aprinse / foto în articol
19 aug 2025, 08:21
Prinții William și Harry candidează amândoi pentru un nou rol care i-ar putea apropia
18 aug 2025, 23:26
Întrebarea la care Zelenski a evitat să răspundă pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 21:38
Soția lui Zelenski i-a trimis o scrisoare Melaniei Trump
18 aug 2025, 21:16
Zelenski, imaginea momentului de la Casa Albă. Ținuta liderului ucrainean - FOTO în articol
18 aug 2025, 20:10
Marele câștig pentru România dacă Donald Trump reușește să oprească războiul. Bogdan Chirieac: Europa așteaptă la ușă. A venit de capul ei
18 aug 2025, 21:02
Volodimir Zelenski, nevoit să își schimbe vestimentația pentru a nu-l supăra pe Donald Trump
18 aug 2025, 18:31
Donald Trump schimbă sistemul de vot din SUA
18 aug 2025, 17:45
A demisionat prim-ministrul entităţii sârbe din Bosnia. Cine e adevăratul şef politic care vrea un "Guvern de unitate naţională"
18 aug 2025, 17:36
Unul dintre fiii prinţesei moştenitoare a Norvegiei, inculpat pentru patru violuri
18 aug 2025, 17:22
Fostă concurentă Miss Universe a murit, la doar 30 de ani, într-un accident bizar. Se căsătorise cu doar patru luni înainte de tragedie - Foto
18 aug 2025, 17:00
Delegația lui Putin în Alaska, obligată să plătească cash pentru combustibilul avioanelor
18 aug 2025, 16:31
Cadoul inedit pe care Putin i l-a făcut unui locuitor din Alaska / foto în articol
18 aug 2025, 15:11
Proces cu uşile închise pentru un fost consilier suedez, acuzat de neglijenţă în utilizarea informaţiilor confidenţiale
18 aug 2025, 14:38
Summit istoric la Casa Albă: Trump întrerupe întâlnirea pentru a-l suna pe Putin (Bild)
18 aug 2025, 13:07
China. Scăderea producției de ciment, o dovadă a sfârșitului boom-ului din sectorul construcțiilor
18 aug 2025, 11:43
China cere un acord "acceptabil pentru toate părţile" înaintea summitului de la Casa Albă privitor la Ucraina
18 aug 2025, 11:28
Marele câștig pentru România, dacă războiul din Ucraina se termină acum. Chirieac, precizări
18 aug 2025, 11:52
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Comorile Galațiului, accesibile cu ajutorul hologramelor și a realității virtuale
acum 18 minute
Rusia continuă cuceririle în Ucraina. Kremlinul anunță ocuparea a încă trei localități
acum 43 de minute
Ce salariu are procurorul-șef al DNA, Marius Voineag: „Nu e cel mai mare”. Ce spune despre pensiile speciale
acum 50 de minute
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
acum 54 de minute
Mugur Ciuvică a plecat în Spania în căutarea „putiniștilor”. Ce a găsit, de fapt, acolo / video
acum 59 de minute
Contraindicații implant dentar: Află care sunt acestea
acum 1 ora 9 minute
Premierul Ilie Bolojan, vizită de lucru în Republica Moldova
acum 1 ora 10 minute
De unde a pornit, de fapt, mesajul lui Dan Tănasă (AUR) privind comenzile livrate de muncitori din Asia și Africa
Cele mai citite știri
pe 19 August 2025
Informația momentului de la CCR. Judecătoarea Scântei îi dă cale liberă lui Călin Georgescu. Poate ajunge în locul lui Nicușor Dan
pe 19 August 2025
Reacția inedită a Giorgiei Meloni când Friedrich Merz îi ținea o prelegere lui Trump / video viral
pe 19 August 2025
Final de august cu lecții pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn
pe 19 August 2025
Am ”revenit” în 2007? Cât costa un apartament cu două camere în cartierul Rahova din București acum 18 ani
acum 13 ore 59 minute
Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel