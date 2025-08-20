Dedesubturile planului de pace al lui Trump. Ce se întâmplă în spatele ușilor închise pentru demascarea intențiilor ascunse ale lui Putin

Mai mulți diplomați europeni au declarat pentru Politico faptul că planul este să urmeze aparent eforturile de pace ale lui Trump până când acesta va realiza că Putin nu este serios în privința încheierii războiului.

Liderii europeni nu cred că Vladimir Putin este sincer în privința unui acord de pace, așa că strategia lor este să-l răsplătească cu laude pe Donald Trump până când acesta va ajunge la aceeași concluzie și va înțelege că va trebui să fie mai dur cu Kremlinul, scrie Politico.

Partea europeană consideră că este o abordare win-win (câștig-câștig). Vor fi încântați să se dovedească că s-au înșelat dacă președintele SUA va reuși să negocieze încheierea războiului din Ucraina cu garanții de securitate semnificative, dar planul principal este, de fapt, să-l expună pe liderul rus și să facă lobby pentru sancțiuni mai dure.

Președintele francez Emmanuel Macron, liderul mondial care a depus cele mai mari eforturi pentru a preveni războiul din Ucraina prin demersuri diplomatice către Putin, este acum cel mai vocal în a declara că președintele rus nu este serios în privința păcii și rămâne dedicat obiectivului său de a distruge o Ucraina independentă și democratică.

„Cred eu că președintele Putin vrea pace? Răspunsul este nu. Dacă vrei să știi ce cred cu adevărat: nu. Cred eu că președintele Trump vrea pace? Da,” a spus Macron înainte de a pleca spre Washington, unde a participat luni la discuții.

„Nu cred că președintele Putin vrea pace. Cred că el vrea capitularea Ucrainei. Asta a propus”, a punctat Emmanuel Macron.

Foto: Agerpres

Perspectivele unui summit Ucraina - Rusia

De fapt, departe de a oferi concesii pentru un acord de pace, Putin cere pur și simplu mai mult teritoriu de la Kiev, inclusiv linii defensive ucrainene cheie care i-ar permite să atace mai adânc în țară. De asemenea, respinge categoric prezența forțelor NATO pentru a garanta securitatea țării după război, o condiție crucială pentru Kiev.

În timp ce se fac pregătiri pentru un posibil summit între Rusia și Ucraina, lideri din întreaga Europă au avut marți o serie de discuții de urgență pentru a evalua răspunsul lor și pentru a împărtăși informații din discuțiile de la Casa Albă de cu o zi înainte.

Potrivit a cinci diplomați, care au cerut să rămână sub protecția anonimatului, președinții, prim-miniștrii și ambasadorii au fost în mare parte de acord cu Macron. Ei și-au exprimat profundul scepticism că Kremlinul ar negocia cu bună credință, dar au fost optimiști că Washingtonul va pedepsi Rusia dacă se va demonstra că Putin este cel mai mare obstacol în calea păcii.

„Este clar că, dacă ajungem într-o situație în care Putin dovedește că nu vrea să încheie războiul, asta îl va forța pe Trump să acționeze și întărește cazul pentru sancțiuni”, a spus un diplomat dintr-o țară reprezentată la o sesiune virtuală a Consiliului European, marți.

Europenii văd presiunea sancțiunilor americane ca esențială pentru procesul diplomatic și mulți susțin că Putin a fost forțat să se angajeze cu Trump în Alaska doar după ce Washingtonul a introdus tarife mari împotriva Indiei pentru achiziționarea „sângelui economic” al Rusiei: petrolul. Pasul dramatic următor ar fi să se intensifice sancțiuni similare pentru a strânge comerțul vital al Rusiei cu China.

Un al doilea diplomat a confirmat că aliații au fost bucuroși să sprijine inițiativa americană de a negocia un armistițiu, nu pentru că ar fi crezut neapărat că va funcționa, ci „pentru că va fi un test clar al intențiilor Rusiei”.

Un al treilea a spus că garanțiile de securitate aflate în dezvoltare vor ajuta Ucraina să „negocieze dintr-o poziție de forță”, în timp ce sancțiunile vor asigura că „noi … avem pârghii asupra lui Putin”.

Lideri precum președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, secretarul general NATO Mark Rutte, Macron, Keir Starmer din Marea Britanie și Giorgia Meloni din Italia au zburat luni la Washington pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o întâlnire cu Trump. Aceasta a venit la doar câteva zile după ce liderul american l-a primit pe Putin pentru discuții în Alaska și a susținut că s-au făcut progrese pe „multe puncte”.

Potrivit Fionei Hill, fost consilier al lui Trump, cel mai bun rezultat la care se putea spera în urma summitului din Alaska a fost „ceva cu care să poată lucra ... și se pare că a fost ceva, chiar dacă optic a fost dezastruos”.

Momentul „aha” pentru Trump





Partenerii occidentali l-au lăudat pe Trump, mulțumindu-i pentru găzduirea discuțiilor, și au manifestat ușurare sinceră după ce acesta părea să ofere garanții substanțiale că țara sa va juca un rol în garanțiile de securitate pentru Ucraina ca parte a unui acord de pace. Însă, în spatele ușilor închise, se concentrează mai mult pe promovarea unor restricții economice noi și dure dacă Moscova va refuza să încheie invazia.

„Toată lumea respectă formalitățile”, a spus un al patrulea diplomat al UE.

„Dar nu știm care este scopul final al lui Putin. Ce îl va motiva pe Putin să ofere concesii? Nu știu”, a completat el.

Presiunea de a discuta despre pace devine o problemă pentru liderul rus.

Răspunsul Kremlinului la următoarea rundă de diplomație a fost evaziv. Câștigând timp, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a spus că Moscova nu respinge negocierile cu Ucraina, dar a insistat că orice summit trebuie pregătit „pas cu pas, treptat, începând de la nivelul experților și apoi parcurgând toate etapele necesare”.

Putin a sugerat chiar, într-un mod destul de neproductiv, un summit în Rusia, o idee care a fost imediat respinsă.

Un oficial german a spus că această ezitare devine un test substanțial al seriozității Rusiei.

„Rusia a fost de acord să găzduiască sau să participe la un summit bilateral cu Zelenski … Între timp, din ce am citit în media … partea rusă interpretează acum acest lucru diferit,” a spus oficialul.

Trump a recunoscut că Putin ar putea să nu negocieze cu bună credință

Pe partea europeană, diplomația se mișcă acum rapid. UE a organizat o reuniune extraordinară a ambasadorilor până la ora 2 dimineața marți, înaintea convorbirii liderilor, precum și o videoconferință separată cu „coaliția de voință”, care include și țări non-UE, cum ar fi Turcia și Canada. Aceasta are loc exact în timp ce se așteaptă să aibă loc săptămâna aceasta o întâlnire a șefilor militari la Washington pentru a discuta garanții concrete de securitate pentru Ucraina.

Miniștrii apărării și afacerilor externe ai UE se vor întâlni, de asemenea, informal săptămâna viitoare, pe măsură ce cresc așteptările că o propunere concretă de pace ar putea fi gata pentru a fi prezentată lui Zelenski și lui Putin în aproximativ o săptămână.

Trump a sugerat că puterea aeriană americană ar putea fi folosită în Ucraina, în timp ce țările europene ar putea desfășura trupe pentru a proteja țara, măsuri ce contravin ambițiilor Rusiei de a cuceri mai mult teritoriu.

Dar, în timp ce țările occidentale sunt tot mai încrezătoare că pot colabora cu Trump și menține un front unit, ele au fost nevoite să își ajusteze liniile roșii pentru a se potrivi cu poziția lui. După discuțiile de la Washington, UE a părut luni să își relaxeze cererea ca Rusia să accepte un armistițiu înainte ca negocierile să înceapă.

„A existat oarecare speranță că Trump își va schimba părerea în privința armistițiului. Nu s-a întâmplat”, a spus un al cincilea diplomat, exprimând îngrijorare față de diferențele de poziții.

„Dar, în ansamblu, a fost totuși un pas bun spre pace”, a adăugat el.

Cel mai important însă, chiar Trump recunoaște public acum că Putin ar putea să nu negocieze cu bună credință.

„Vom afla despre președintele Putin în următoarele săptămâni … Este posibil ca el să nu vrea să încheie un acord”, a spus președintele SUA pentru Fox News.

„Sper că președintele Putin va fi cooperant, iar dacă nu va fi, va fi o situație dificilă”, a completat Trump.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News