Declarația lui Putin, CITATUL ZILEI din presa rusă: Este posibil și necesar să rezolvăm toate problemele cu ajutorul forței sau...?

Consiliul Federației Ruse a aprobat utilizarea armatei ruse în străinătate, iar ulterior Vladimir Putin a avut o conferință de presă în care și-a explicat decizia și a lansat mai multe acuzații la adresa Ucrainei, UE, SUA și NATO. Citatul zilei din presa Rusiei este o frântură din discursul de astăzi al liderului de la Kremlin.

"Este posibil și necesar să rezolvăm toate problemele cu ajutorul forței sau să rămânem de partea binelui? Dar, de ce crezi că binele ar trebui să fie întotdeauna neputincios? Eu nu cred acest lucru.", este declarația lui Putin, nimită citatul zilei de Interfax.

Vladimir Putin, declarații

Vladimir Putin a enumerat astăzi și serie de condiții pe care le are.

”Guvernul de la Kiev să-și retragă cererea de aderare la NATO și să agreeze ca să rămână stat neutru. Trebuie să rezolvăm și situația din Crimeea și Donbas în negocieri. Trebuie să implementăm acordul de la Minsk. Ultimul punct este că toate lucrurile despre care am vorbit pot fi răsturnate numai dacă așa-numiții noștri parteneri vor continua să ajute guvernul ucrainean cu cele mai noi arme. Vorbim despre demilitalizarea Ucrainei. Este singurul factor care poate fi controlat și la care putem să reacționăm cum trebuie. După ce asta va fi gata, putem să revenim la alte lucruri. Este inacceptabil cum actualul lider al Ucrainei persecută precedentul lider al Ucrainei, spune că nu e fericit cu acordurile de la Minsk.

Înțelegem că acele cuvinte au fost îndreptate direct împotriva noastră și noi le-am auzit. Încă din perioada sovietică știm că Ucraina are capabilități nucleare extinse. Industria nucleară este bine dezvoltată, au școlile necesare în acest sens, care ar putea să grăbească procesul mult mai mult decât țările care trebuie să înceapă de la zero, dar le lipsește sistemul de îmbunătățire a uraniului. Totuși, asta nu este o problemă care nu poate fi depășită. Apariția armelor nucleare în Ucraina este o amenințare pentru noi. (...) În primul rând, nu am spus că trupele vor intra în această direcție după această conferință de presă. În al doilea rând, este greu să spunem ce se va întâmpla deoarece depinde de circumstanțe, dacă putem să fim de partea păcii și să nu folosim forța.", a mai spus Vladimir Putin. Vezi continuarea AICI.

