ACORD pentru utilizarea armatei ruse în străinătate. Putin, primele declarații

UPDATE: Vladimir Putin, declarații

Vladimir Putin a ieșit din nou în fața presei cu declarații. Acesta a vorbit din nou despre o posibilă apariție a armelor nucleare în Ucraina. Declarațiile sale vin după ce Consiliul Federației Ruse a aprobat utilizarea forțelor armate ruse în afara teritoriului Federației Ruse în legătură cu situația din jurul Donbas. Votul pe această temă a avut loc în ședința Camerei Superioare a Federației Ruse. Decizia a fost luată în unanimitate.

"Guvernul de la Kiev să-și retragă cererea de aderare la NATO și să agreeze ca să rămână stat neutru. Trebuie să rezolvăm și situația din Crimeea și Donbas în negocieri. Trebuie să implementăm acordul de la Minsk. Ultimul punct este că toate lucrurile despre care am vorbit pot fi răsturnate numai dacă așa-numiții noștri parteneri vor continua să ajute guvernul ucrainean cu cele mai noi arme. Vorbim despre demilitalizarea Ucrainei. Este singurul factor care poate fi controlat și la care putem să reacționăm cum trebuie. După ce asta va fi gata, putem să revenim la alte lucruri. Este inacceptabil cum actualul lider al Ucrainei persecută precedentul lider al Ucrainei, spune că nu e fericit cu acordurile de la Minsk.

Putin: Apariția armelor nucleare în Ucraina este o amenințare pentru noi

Înțelegem că acele cuvinte au fost îndreptate direct împotriva noastră și noi le-am auzit. Încă din perioada sovietică știm că Ucraina are capabilități nucleare extinse. Industria nucleară este bine dezvoltată, au școlile necesare în acest sens, care ar putea să grăbească procesul mult mai mult decât țările care trebuie să înceapă de la zero, dar le lipsește sistemul de îmbunătățire a uraniului. Totuși, asta nu este o problemă care nu poate fi depășită. Apariția armelor nucleare în Ucraina este o amenințare pentru noi. (...) În primul rând, nu am spus că trupele vor intra în această direcție după această conferință de presă. În al doilea rând, este greu să spunem ce se va întâmpla deoarece depinde de circumstanțe, dacă putem să fim de partea păcii și să nu folosim forța.", a spus Vladimir Putin.

„Adoptarea de către Consiliul Federației Ruse a hotărârii privind consimțământul utilizării forțelor armate are ca scop instaurarea păcii în Donbas. Are ca scop stoparea acestui sângeros război civil, pentru a preveni continuarea bombardării satelor pașnice, a civililor, pentru a crea condiții normale pentru viața oamenilor și pentru a asigura securitatea.”, a spus Valentina Matvienko, președintele Camerei superioare a parlamentului rus.

Știrea inițială:

Consiliul Federației Ruse a primit un apel din partea președintelui rus Vladimir Putin cu privire la utilizarea armatei ruse în străinătate, a declarat președintele Camerei superioare a parlamentului rus, Valentina Matvienko, scrie Interfax.



Problema a fost trecută pe ordinea de zi a ședinței de seară a Camerei. „Adaug pe ordinea de zi problema examinării acestui recurs”, a spus Matvienko în cadrul unei ședințe a Consiliului Federației Ruse de marți.



Ea a propus, de asemenea, să se ia în considerare acest apel „la întâlnirea noastră în mod deschis”.

Matvienko a spus că apelul a fost deja examinat de comitetele Consiliului Federației Ruse privind legislația constituțională și construirea statului, apărare, afaceri internaționale și consiliul camerei. Totuși, în presa rusă nu este menționat unde ar urma să fie folosită armata rusă dacă Consiliul Federației Ruse aprobă cererea lui Vladimir Putin.

UE cere Rusiei să ANULEZE recunoaşterea republicilor Donetsk şi Lugansk

UE cere Rusiei să anuleze decretul prin care recunoaşte aşa zisele republici independente Lugansk şi Donetsk.

"Uniunea Europeană condamnă vehement decizia preşedintelui Vladimir Putin de recunoaştere a zonele neaflate sub control guvernamental Doneţk şi Lugansk ca entităţi independente şi de a trimite trupe în aceste zone. Această acţiune ilegală subminează şi mai mult suveranitatea Ucrainei şi independenţa ţării, fiind o încălcare severă a legislaţiei internaţionale şi a acordurilor, inclusiv a Cartei ONU a Actului de la Helsinki, a Cartei de la Paris şi a Memorandumului de la Budapesta", afirmă Josep Borrell Fontelles, Înaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe şi Politici de Securitate, conform unui comunicat vizualizat de Mediafax.



"Cerem Rusiei, ca parte implicată în conflict, să anuleze recunoaşterea entităţilor separatiste, să respecte angajamentele, legislaţia internaţională şi să revină la negocieri în Formatul Normandia şi în Grupul Trilateral de Contact. Le cerem tuturor celorlalte ţări să nu urmeze decizia ilegală a Rusiei de a recunoaşte independenţa proclamată a regiunilor. (...) Avertizăm Rusia să nu utilizeze noile acorduri cu aceste autoproclamate republici ca pretext pentru noi acţiuni militare în Ucraina", subliniază Josep Borrell Fontelles. Vezi mai mult AICI.

