O înregistrare video cu asasinarea lui Charlie Kirk a devenit virală online

Un videoclip cu momentul în care Charlie Kirk a fost împușcat a devenit viral online.

La doar câteva minute după ce Charlie Kirk a fost împușcat în Utah, videoclipul morții sale nu doar că era ușor de găsit, dar pentru mulți era imposibil de evitat.

Clipul cu momentul asasinatului a fost postat imediat pe platforme precum X (fostul Twitter), Instagram, Facebook și altele. Iar datorită naturii acestor platforme bazate pe feed – unde utilizatorii nu aleg ce văd în continuare – mulți au fost forțați să vizioneze un videoclip deranjant fără niciun avertisment care să spună că sunt imagini sensibile/șocante, scrie The Independent.

Organizațiile tradiționale de știri au fost prudente în redarea lor miercuri după-amiază, alegând să nu arate și momentul în care a fost împușcat. În schimb, au arătat imagini cu el aruncând o pălărie către public cu puțin timp înainte, precum și cu spectatori panicați care se împrăștiau imediat după incident. În termeni practici, însă, acest lucru conta puțin. Imagini explicite cu momentul în care acesta a fost împușcat erau disponibile aproape instantaneu online, din mai multe unghiuri, atât în slow-motion, cât și în timp real. Milioane de oameni le-au vizionat.

Videoclipurile erau ușor de găsit pe X (Twitter), Facebook, TikTok, Instagram, YouTube – chiar și pe Truth Social, unde președintele Donald Trump a postat anunțul oficial despre moartea activistului conservator. Aceste platforme au ca scop menținerea utilizatorilor implicați printr-un flux constant de postări noi, aparent personalizate pe interesele lor, dar care în realitate nu le oferă nicio opțiune de a alege ce văd. Pe aceste platforme, videoclipurile pornesc automat în timp ce utilizatorii derulează feed-ul, ceea ce înseamnă că oamenii au fost expuși la imagini grafice și brutale fără să fie atenționați despre ce e vorba.

Unii oameni s-au deconectat de pe rețelele sociale pentru a evita să vadă imaginile

 

Pe X, mai multe postări făceau referire directă la imposibilitatea de a evita videoclipul. După atac, numeroase persoane au scris că se deconectează – singura modalitate reală de a nu vedea imaginile.

Kirk a fost împușcat la un eveniment public, în fața a sute de persoane, mulți dintre ei filmând cu telefoanele un celebru aflat printre ei și știind cum să distribuie rapid dovezi video ale unui eveniment șocant. 

Pe X, exista un videoclip care arăta direct momentul în care Kirk a fost împușcat, corpul său reculând și sângele țâșnind din rană. Un alt videoclip arăta totul în slow-motion, oprindu-se înainte să se vadă sângele. Altul, filmat din stânga lui Kirk, includea sunetul lui Kirk vorbind despre violența armată în momentul în care a fost împușcat. Videoclipurile au fost postate și repostate cu o viteză uluitoare. 

De mai bine de 150 de ani, organizațiile de știri precum ziarele și posturile de televiziune s-au obișnuit să facă „filtrare” în cazul conținutului explicit – luând decizii editoriale privind evenimentele violente pentru a decide ce imagini și cuvinte apar pe platformele lor pentru cititori sau spectatori.

Însă, în era fragmentată a rețelelor sociale, a smartphone-urilor și a încărcării instantanee a videoclipurilor, deciziile editoriale ale presei tradiționale au un impact mult mai redus ca niciodată. Într-o țară politic polarizată, disponibilitatea ușoară a imaginilor șocante risca să facă rana societății și mai dureroasă, avertizează sursa citată.

