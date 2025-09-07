Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 

Rusia se află într-o poziție paradoxală pe piața energetică internațională. Oficialii de la Moscova susțin că țara respectă „la literă” angajamentele asumate în cadrul OPEC+, însă realitatea economică arată că marile piețe de desfacere s-au închis pentru exporturile rusești, iar prețul barilului de petrol se menține la cote scăzute, limitând drastic veniturile Kremlinului.

Declarațiile au fost făcute de vicepremierul rus Alexander Novak, care a participat la ultima reuniune a organizației. Potrivit acestuia, opt state membre OPEC+ au convenit să majoreze producția cu 137.000 de barili pe zi începând cu luna octombrie. Novak a subliniat la televiziunea de stat că Rusia „își respectă integral obligațiile, atât în privința compensărilor, cât și a majorărilor de volum stabilite anterior”.

„Am convenit că vom monitoriza constant situația de pe piață. Vom avea ocazia, prin întâlniri lunare, să luăm decizii în funcție de direcția în care evoluează cererea și oferta”, a spus Novak.

Rusia și izolarea de pe piața europeană

În timp ce oficialii transmit mesaje optimiste despre „echilibrul pieței”, realitatea economică este cu totul alta. Rusia nu mai are acces la principala sa piață tradițională – Uniunea Europeană – după ce sancțiunile impuse ca urmare a invaziei Ucrainei au blocat aproape complet importurile de petrol rusesc. Încercările Moscovei de a redirecționa exporturile către Asia, în special China și India, s-au lovit de prețuri reduse și de concurența crescută.

Pentru a-și plasa marfa, Rusia este obligată să ofere reduceri considerabile la baril, ceea ce îi diminuează semnificativ profiturile. Iar pe o piață în care prețul petrolului a scăzut în ultimele luni, spațiul de manevră devine tot mai limitat.

Presiunea internă și dilema Kremlinului

Veniturile din petrol și gaze reprezintă una dintre principalele surse de finanțare ale bugetului de stat rus și, implicit, ale războiului din Ucraina. Scăderea prețului barilului și dificultatea de a găsi cumpărători dispuși să plătească tarife avantajoase creează o presiune uriașă asupra economiei ruse.

Deși Moscova insistă că „piața este echilibrată”, analiștii occidentali atrag atenția că Rusia se confruntă cu o criză de lichiditate în comerțul cu energie, fiind nevoită să transporte petrol pe rute mai lungi și mai costisitoare, ceea ce îi erodează suplimentar profiturile.

Astfel, în ciuda declarațiilor oficiale despre respectarea acordurilor OPEC+, Rusia se vede prinsă într-o capcană: este obligată să livreze la nivelurile promise, dar câștigă tot mai puțin, în timp ce accesul la piețele

