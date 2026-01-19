Decizia Canadei privind taxele pentru EV din China avantajează Tesla

Tesla ar urma să fie unul din primii producători auto care vor beneficia de pe urma deciziei Canadei de a elimina taxele vamale impuse vehiculelor electrice (EV) produse în China, datorită eforturilor timpurii de a livra maşini de la fabrica sa din Shanghai şi a înfiinţării unei reţele de vânzări canadiene, susţin experţii, transmite Reuters.

Conform acordului anunţat în 16 ianuarie, Canada va permite ca până la 49.000 vehicule să fie importate anual din China cu taxe vamale de 6,1% pe baza clauzei naţiunii cele mai favorizate (NMF). Cota ar putea creşte în următorii cinci ani, ajungând la 70.000 vehicule, a declarat premierul canadian Mark Carney.

Limită de preț impusă pentru jumătate din cotă

Totuşi, una din condiţiile acordului prevede că jumătate din cotă va fi pentru vehiculele cu un preţ de sub 35.000 dolari canadieni (CAD), sau 25.189 dolari SUA. Preţurile maşinilor Tesla depăşesc acest prag.

În timp ce mulţi producători auto din China sunt dornici să profite de ocazia de a-şi majora exporturile, Tesla este avantajată de faptul că în 2023 a adus utilaje moderne la Shanghai, cea mai mare şi cea mai rentabilă fabrică a sa din lume, pentru a construi şi exporta o versiune Model Y pentru piaţa canadiană.

Tot în 2023 producătorul auto american a început să trimită maşini din Shanghai în Canada, majorând importurile din China către cel mai mare port canadian, Vancouver, cu 460% în ritm anual, la 44.356 unităţi în 2023.

Schimbarea strategiei în 2024

Dar în 2024 a oprit importurile şi a început să livreze maşini din uzinele sale din SUA şi Germania, după ce Ottawa a impus taxe vamale de 100%.

Tesla livrează acum în Canada Model Y produs în Berlin, dar mai multe variante, cum ar fi Model 3, sunt produse în China.

"Acest nou acord ar putea permite reluarea rapidă a acestor exporturi", a apreciat Sam Fiorani, de la firma AutoForecast Solutions.

În prezent, Tesla are o reţea de 39 de magazine în Canada, în timp ce rivalii din China, cum ar fi BYD şi Nio, nu au încă reprezentanţe de vânzări.

"Într-adevăr Tesla este avantajată, oferă puţine modele, versiuni, are linii simple de producţie, având astfel flexibilitate pentru a vinde maşinile produse în orice ţară pe orice piaţă, obţinând cea mai bună rentabilitate", a afirmat Yale Zhang, director la firma chineză de consultanţă AutoForesight.

Tesla nu a răspuns solicitărilor Reuters de a comenta informaţia.

Alte mărci care exportau în Canada maşini fabricate în China înainte de taxele vamale erau Volvo şi Polestar, deţinute de grupul chinez Geely.

Volvo şi Polestar nu au răspuns solicitărilor Reuters de a face comentarii.

"Beneficiarii noului acord vor fi probabil producătorii auto din China şi clienţii canadieni care caută vehicule pe segmentul entry-level", susţine Fiorani.

Principalul grup auto chinez, BYD, produce autobuze electrice în fabrica sa din Ontario, Canada.

Oficialii administraţiei Trump au criticat decizia Canadei.