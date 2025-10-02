De la sălile de cinema la platformele online: cum își reinventează România filmul

Evenimentul propune dezbateri, prezentări, proiecţii de film şi o sesiune de networking, conform unui comunicat. Programul din acest an va fi structurat în jurul unor teme actuale pentru sectorul cinematografic.

Printre subiectele-cheie se numără rolul infrastructurii în atragerea de coproducţii şi servicii pentru parteneri internaţionali. Dezbaterea îi va avea ca invitaţi pe Ottinger Ildiko, manager de producţie la NFI Studio (Ungaria), şi pe Bereczki Csaba, regizor, producător şi director de afaceri internaţionale în cadrul Hungarian Film Institute.

Totodată, un reprezentant al Centrului Naţional al Cinematografiei din România va prezenta noul regulament de concurs al instituţiei, într-o discuţie interactivă cu participanţii.

Drepturi de autor şi platformă de streaming pentru filme româneşti

Drepturile de autor vor fi o altă temă de interes abordată de Lorena Socolescu, reprezentant al Dacin Sara.

De asemenea, Sorin Pârcălab va vorbi despre posibilitatea creării unei platforme unice de streaming pentru filme româneşti, care să fie accesibilă de pe orice dispozitiv, un proiect ce ar putea oferi vizibilitate mai mare producţiilor autohtone.

Agenda serii include proiecţia scurtmetrajului de animaţie „Magicianul”, regizat de Bogdan Mureşanu. Evenimentul se va încheia cu o sesiune de networking în curtea Muzeului Ţăranului Român, menită să creeze punţi de dialog între specialiştii din domeniu şi susţinătorii industriei de film.

„Împreună, prin inovaţie şi creativitate, putem depăşi limitele şi crea ceva cu adevărat remarcabil. Acest eveniment este dedicat celor care împing graniţele industriei de film, care experimentează şi care colaborează pentru a aduce viziuni noi pe ecran. (…) Aşteptăm cu nerăbdare să împărtăşim idei, să învăţăm unii de la alţii şi să construim parteneriate care să ne ajute să atingem noi nivele în industria de film”, a transmis Camelia Popa, organizator al ZIFR.

Organizatori şi invitaţi

Evenimentul va fi moderat de Gabriela Suciu-Pădureţu, producător român cu peste 15 ani de experienţă în domeniile cultural şi audiovizual.

Zilele Industriei Filmului Românesc este curatoriat şi organizat de Camelia Popa, regizor şi manager al Cinema Muzeul Ţăranului, cu sprijinul Muzeului Ţăranului Român, al Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar Bucureşti, al Dacin Sara, al Institutului Cultural Italian, al Italian Trade Agency şi al Follow Art Distribution.

„În calitate de producător al ZIFR, ediţia a IV-a, ne propunem să oferim un cadru în care industria de film din România să intre în dialog cu invitaţii internaţionali. (…) Ne aşteptăm ca din această interacţiune să rezulte parteneriate de afaceri, colaborări în producţie şi distribuţie, dar şi o vizibilitate crescută a filmelor româneşti pe plan internaţional”, a declarat Adriana Bumbeş, producător al evenimentului.

Participarea la eveniment se face exclusiv pe baza unei invitaţii nominale. Programul complet şi detalii suplimentare pot fi consultate pe site-ul oficial: www.zifr.ro.